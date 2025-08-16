Así puedes recuperar la contraseña para ingresar a la app SUVE (+Pasos)

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente, el Metro de Caracas anunció el lanzamiento de la aplicación SUVE (Sistema Único de Viaje Electrónico), una herramienta innovadora y tecnológica que le permite a los usuarios recargar saldo y consultar el monto disponible en la tarjeta para acceder al sistema de transporte subterráneo.

Foto: Referencial / Cortesía

En este sentido, el usuario deberá descargar la app móvil desde tu dispositivo, ingresando en la tienda Google Play. Después, registrarse completando un formulario con tus datos personales. El sistema te enviará un código, escríbelo para activar la cuenta e inicia sesión por primera vez, utilizando tu usuario y contraseña.

"Desde la app podrás consultar tu saldo, revisar tus movimientos y mantener el control de tu tarjeta, estés donde estés", reza el portal web de SUVE.

¿Cómo puedes recuperar tu contraseña?

En algunas ocasiones, las personas pueden olvidar o perder su contraseña. Si es tu caso, no te preocupes, te proporcionamos una guía para que solventes la problemática:

Ingresa a la app mediante el correo electrónico que registraste. Corrobora el mensaje que te llegará en la bandeja de entrada, el cual posee una clave temporal. Digita el código en la app. El sistema te solicitará una nueva contraseña, introdúcela y ¡listo!

¿Cómo recargar en la app de SUVE?

La app ofrece una variedad de opciones para los usuarios, incluyendo la recarga de saldo de forma fácil y segura:

Selecciona el método de pago.

Indica el monto.

Ahora, solicita la clave dinámica e ingrésala.

De esta forma, podrás acceder a los sistemas integrados de transporte, como: