Bonos que podrían pagar del 18 al 23 de agosto en el monedero de Patria

Suscríbete a nuestros canales

Desde el 18 al 23 de agosto, los usuarios recibirán varios bonos en el Sistema Patria, como parte de las ayudas gubernamentales. En este sentido, serán notificados con un mensaje de texto proveniente del número 3532 o 67373. Además, pueden ingresar a la aplicación veMoendero para verificar la acreditación del estipendio.

Bonos que pagarán del 18 al 23 de agosto

Según el historial de pagos y el cronograma habitual, en los próximos días serán depositados en el monero los siguientes subsidios:

Gran Misión Chamba Juvenil: El monto es de 669,40 bolívares.

Movimiento Social Somos Venezuela: El monto es de 669,40 bolívares.

Ingreso Contra la Guerra Económica: Para personal jubilado de la administración pública que no recibe cestaticket, quienes cobrarán 112 dólares indexados equivalentes a 15.008 bolívares, según la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV). Luego, los pensionados del IVSS y Amor Mayor percibirán 50 dólares indexados o 6.700 bolívares.

Es importante mencionar que los montos mencionados son referenciales y podrían ser ajustados por el Ejecutivo Nacional.

Bonos activos hoy, 16 de agosto

Este sábado 16 de agosto, la Plataforma Patria está distribuyendo estos beneficios para la población venezolana:

Corresponsabilidad y Formación: Para los funcionarios de la administración pública, cuyo monto es de 15.000 bolívares.

Beca Universitaria: Para los estudiantes del nivel superior académico, cuyo monto es de 708,80 bolívares.

Bono Contra la Guerra Económica: Para el personal activo del sector público, cuyo monto es de 16.080 bolívares.

¿Cómo cobrar los bonos de Patria?

Después de recibir el mensaje de confirmación de pago, debes realizar un procedimiento simple para obtener los recursos en tu cuenta bancaria