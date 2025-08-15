¡Revisa el monedero! Bonos activos hoy, 15 de agosto en el Sistema Patria (+Montos)

Suscríbete a nuestros canales

En el marco de la protección social, el Sistema Patria continúa depositando bonos dirigidos a diferentes sectores de la población venezolana, por directrices gubernamentales. Cada mes, los usuarios registrados correctamente en la plataforma digital reciben las compensaciones económicas que les permiten cubrir gastos esenciales.

Foto: Referencial / Cortesía

La distribución se realiza de manera escalonada, gradual y directa. Los fondos son depositados en el monedero y para hacer uso del dinero debe aceptar el subsidio. Después, tiene un plazo máximo de 15 días para transferir el monto a sus cuentas bancarias.

Es fundamental activar las notificaciones en los equipos móviles para conocer las fechas de pago, monto y beneficiarios. De igual modo, pueden mantenerse actualizados a través de las redes sociales de Patria y de sus canales aliados.

Bonos activos hoy, 15 de agosto

A continuación, te proporcionamos un listado con los bonos activos este viernes 15 de agosto:

Corresponsabilidad y Formación: Para los funcionarios de la administración pública, cuyo monto es de 15.000 bolívares.

Beca Universitaria: Para los estudiantes del nivel superior académico, cuyo monto es de 708,80 bolívares.

Bono Contra la Guerra Económica: Para el personal activo del sector público, cuyo monto es de 16.080 bolívares.

Recomendaciones