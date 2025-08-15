¡Revisa el monedero! Bonos activos hoy, 15 de agosto en el Sistema Patria (+Montos)

En el marco de la protección social, el Sistema Patria continúa depositando bonos dirigidos a diferentes sectores de la población venezolana, por directrices gubernamentales. Cada mes, los usuarios registrados correctamente en la plataforma digital reciben las compensaciones económicas que les permiten cubrir gastos esenciales.
La distribución se realiza de manera escalonada, gradual y directa. Los fondos son depositados en el monedero y para hacer uso del dinero debe aceptar el subsidio. Después, tiene un plazo máximo de 15 días para transferir el monto a sus cuentas bancarias.
Es fundamental activar las notificaciones en los equipos móviles para conocer las fechas de pago, monto y beneficiarios. De igual modo, pueden mantenerse actualizados a través de las redes sociales de Patria y de sus canales aliados.
Bonos activos hoy, 15 de agosto
A continuación, te proporcionamos un listado con los bonos activos este viernes 15 de agosto:
-
Corresponsabilidad y Formación: Para los funcionarios de la administración pública, cuyo monto es de 15.000 bolívares.
-
Beca Universitaria: Para los estudiantes del nivel superior académico, cuyo monto es de 708,80 bolívares.
-
Bono Contra la Guerra Económica: Para el personal activo del sector público, cuyo monto es de 16.080 bolívares.
Recomendaciones
-
Actualiza tu información personal, incluyendo: Nombres y apellido, lugar de residencia actual y situación laboral.
-
Activa la aplicación veMonedero en tu equipo móvil para recibir notificaciones y otras actualizaciones del Sistema Patria.
-
Completa el nivel máximo de seguridad agregando tu número telefónico, correo electrónico y una contraseña que contenga mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales.
-
Ingresa constantemente en la plataforma digital y así serás considerado un usuario activo. Este paso es importante para aumentar las probabilidades de recibir los bonos sociales.
-
Recuerda responder las encuestas sobre productos alimenticios, servicios y recepción de la bolsa CLAP en tu comunidad.