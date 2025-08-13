Sistema Patria activa mega bono de 15.000 Bs, así puedes estar entre los beneficiados

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria comenzó este martes 12 de agosto la entrega del Bono de Corresponsabilidad y Formación, un beneficio económico que en esta ocasión tiene un valor de 15.000 bolívares. Esta asignación está destinada a trabajadores de la administración pública que forman parte de la nómina especial, como parte de las políticas de incentivo del Gobierno hacia sectores estratégicos del país.

Quiénes forman parte de los beneficiados

Este bono no se entrega de forma masiva a todos los usuarios de la plataforma, sino que está dirigido a:

Funcionarios de ministerios y entes adscritos.

Trabajadores de empresas estatales como PDVSA y Corpoelec.

Personal de instituciones educativas públicas.

Empleados con Carnet de la Patria activo y verificado, que además estén inscritos en programas de formación o producción evaluados por sus organismos.

El monto de este incentivo puede variar dependiendo del cargo que ocupa el trabajador, sus funciones y la institución en la que presta servicio. Según el Sistema Patria, la intención es premiar la responsabilidad laboral y, al mismo tiempo, fortalecer las capacidades técnicas y profesionales de quienes desempeñan tareas clave para el funcionamiento del Estado.

Cómo realizar el cobro

Para retirar el bono, los beneficiarios deben seguir un proceso dentro del Sistema Patria:

Acceder con su usuario y contraseña a la plataforma. Entrar en la opción Monedero y luego seleccionar Retiro de fondos. Indicar el monedero de origen, el monto y la cuenta de destino. Confirmar la transacción presionando Continuar y después Aceptar.

La entrega del bono se realiza de manera escalonada, lo que significa que no todos los beneficiarios lo reciben el mismo día. Las notificaciones se envían a través de la mensajería interna del Sistema Patria y de la aplicación veMonedero, permitiendo a los usuarios estar informados sobre la acreditación y disponibilidad de los fondos.