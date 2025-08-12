El Sistema Patria podría activar estos bonos en las próximas horas

La distribución de bonos, beneficios y programas sociales se mantiene a través del Sistema Patria. Por ende, los usuarios se encuentran en la espera de las asignaciones económicas que le permiten cubrir gastos esenciales, como: adquirir productos de la canasta básica, pagar servicios, recargar operadoras telefónicas, hacer uso del cupo de gasolina y más.
Como es habitual, los beneficiarios serán notificados con un SMS proveniente del número 3532 o 67373. Los depósitos se efectuarán de manera gradual, escalonada y directa en la billetera digital. Para disponer de los recursos deben aceptar el bono en el campo de “protección social” y transferirlo a sus cuentas bancarias.
En el mes de agosto, se tiene prevista la entrega de los siguientes estipendios a diferentes sectores de la población venezolana:
Bono de Guerra Económica: Dirigido a trabajadores de la administración pública, jubilados, y pensionados del IVSS y Amor Mayor.
Corresponsabilidad y Formación: Para los funcionarios del sector público, los cuales integran una nómina especial.
Cultores Populares: Destinado a los artistas, poetas, escultores, bailarines y otros exponentes de la riqueza cultural de Venezuela.
Chamba juvenil: Para los jóvenes entre 18 y 35 años que conforman el programa que fomenta la economía del país.
100% Amor Mayor: Para las personas de la tercera edad registradas en la Gran Misión, para garantizar la inclusión de venezolanos en situación de vulnerabilidad.
Cuadrantes de Paz: Otorgado a los cuerpos de seguridad ciudadana incluyendo a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), bomberos y Protección Civil (PC).
El Buen Pastor: Un pago exclusivo para la comunidad cristiana que reside en el país.
¡Atención usuarios!
Los usuarios tienen un plazo máximo de 15 días para aceptar los bonos en la plataforma digital.
El Sistema Patria tiene un horario de atención de lunes a sábado, desde las 6:00 am hasta las 9:59 pm. Los domingos realizan mantenimiento preventivo.
Completa el nivel máximo de seguridad para recibir constantemente los subsidios mensuales.
Asegúrate de responder las encuestas sobre servicios, productos alimenticios y CLAP.