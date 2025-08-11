Bono Único Familiar: Información clave para cobrarlo a través del Sistema Patria en agosto 2025

Suscríbete a nuestros canales

El Bono Único Familiar es uno de los subsidios más esperados por millones de venezolanos en agosto de 2025. Esta ayuda económica, de carácter mensual, forma parte de los beneficios sociales gestionados por el Gobierno Nacional a través de la plataforma del Sistema Patria.

¿Qué es el Bono Único Familiar?

El Bono Único Familiar integra en un solo pago varios programas sociales que antes se entregaban por separado, con el objetivo de simplificar la gestión y el cobro para los beneficiarios. Entre los bonos que ahora forman parte de esta modalidad se encuentran:

Hogares de la Patria

Economía Familiar

100% Escolaridad

Parto Humanizado

Lactancia Materna

Discapacidad (José Gregorio Hernández)

A quiénes está dirigido

Este bono está destinado a ciudadanos que ya son beneficiarios de asignaciones previas dentro de los programas sociales del Sistema Patria. No corresponde a una convocatoria abierta ni a un registro nuevo, sino a la continuidad de los apoyos económicos para usuarios activos en la plataforma.

Modalidad de entrega

El 7 de agosto de 2025, el canal oficial Patria Digital informó que la entrega del Bono Único Familiar se realiza de forma automática en la cuenta del beneficiario registrada en el Sistema Patria, sin necesidad de escanear códigos o confirmar vía mensaje.

Cómo cobrar el Bono Único Familiar en el Sistema Patria

Si has recibido la notificación del depósito, puedes disponer del dinero siguiendo estos pasos:

Ingresar a la plataforma: Accede a www.patria.org.ve o utiliza la aplicación móvil oficial. Iniciar sesión: Introduce tu número de cédula y contraseña. Ir a la sección de beneficios: Desde el menú principal, selecciona “Inicio” y luego “Protección Social”. Aceptar el bono: Ubica el Bono Único Familiar y pulsa el botón para aceptarlo. Completar la operación: Sigue las instrucciones en pantalla para finalizar el proceso. Confirmar recepción: Revisa tu teléfono para verificar el mensaje de texto que confirma la acreditación en tu monedero Patria.

Importancia del Bono Único Familiar

Este subsidio mensual contribuye a reforzar el ingreso de los hogares venezolanos y agrupa beneficios que anteriormente requerían procesos separados, lo que facilita la administración de los recursos y agiliza el acceso al dinero.