Sistema Patria deposita un pago especial por esta gran cantidad ¿Quiénes lo cobran?

Este jueves 14 de agosto, el Sistema Patria depositó el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica correspondiente al mes en curso. En esta ocasión, los beneficiarios son los empleados de la administración pública, quienes recibirán 16.080 bolívares equivalentes a 120 dólares, según la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). La información fue difundida mediante la cuenta de Instagram @BonosSocial y los canales aliados.

La distribución se efectuará de manera gradual, escalonada y directa. De igual modo, los usuarios serán notificados a través de mensajería de texto proveniente del número 3532 o 67373. También, pueden corroborar la acreditación desde la aplicación veMonedero.

¿A quiénes va dirigido el Bono de Guerra Económica?

Como es habitual, los primeros en recibir el subsidio serán los docentes activos y después, los funcionarios de las diversas instituciones públicas. Luego, se habilitará el pago para jubilados y, por último, a los pensionados del IVSS y Amor Mayor.

Es importante mencionar que es un beneficio exclusivo para la administración pública. Para obtenerlo, deben estar correctamente inscritos en la Plataforma Patria.

¿Cómo cobrar el Bono de Guerra Económica de agosto?

Los beneficiarios deben realizar un proceso simple para obtener los recursos en el monedero y transferirlo a sus cuentas bancarias. A continuación, te proporcionamos una guía detallada con el paso a paso:

Accede al portal web de Patria Haz clic en monedero y en la opción “retiro de fondos” Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos Pulsa “continuar” y después “aceptar” El sistema validará la operación como exitosa y ¡listo!

Otros pagos en agosto

A través del Sistema Patria, serán asignados otros beneficios, programas y misiones sociales, para garantizar la protección de los venezolanos: