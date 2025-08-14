Sistema Patria: Lo que se sabe del Bono de Guerra hoy jueves 14 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

En este mes de agosto, el Sistema Patria mantiene su esquema de ayudas económicas dirigidas a sectores prioritarios de la población. Entre estos beneficios, el Ingreso Contra la Guerra Económica sigue siendo uno de los más significativos, tanto por el número de beneficiarios como por el impacto que tiene en sus ingresos mensuales, dicho bono se entrega directamente en el veMonedero, aplicación clave para el retiro y consulta de fondos.

Montos estimados del Bono de Guerra en agosto por Sistema Patria

Aunque no se ha emitido una confirmación oficial sobre ajustes en agosto, todo indica que las fechas y montos seguirán la línea de meses anteriores. Se prevé que la entrega se realice en tres grupos principales:

Trabajadores de la administración pública : 13.800 bolívares (120 dólares indexados) – viernes 15 de agosto.

: 13.800 bolívares (120 dólares indexados) – viernes 15 de agosto. Jubilados del sector público : 12.880 bolívares (112 dólares indexados) – lunes 18 de agosto.

: 12.880 bolívares (112 dólares indexados) – lunes 18 de agosto. Pensionados del IVSS y Amor Mayor: 5.750 bolívares (50 dólares indexados) – jueves 21 de agosto.

Cómo instalar la aplicación del Sistema Patria, veMonedero

El veMonedero es la herramienta digital que centraliza los depósitos y permite a los beneficiarios hacer uso de los recursos asignados. Además de su función de consulta y retiro, envía notificaciones a través de mensajes de texto provenientes de los números cortos 3532 o 67373, confirmando cada acreditación.

Para acceder a los bonos, es esencial tener instalada la aplicación en el dispositivo móvil. El procedimiento es sencillo:

Abrir la tienda de aplicaciones (Google Play o App Store). Buscar “VeMonedero” desarrollado por JMT ST C.A.. Presionar la opción “Instalar” y esperar la descarga completa.

Pasos para la configuración