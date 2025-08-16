Luis Arráez se aleja de los .300 pero iguala una importante marca con San Diego

Suscríbete a nuestros canales

Los Padres de San Diego iniciaron con el pie izquierdo su importante serie ante los Dodgers de Los Ángeles, luego de caer derrotados en un auténtico juegazo de pelota, que culminó con pizarra de 3-2 en favor de los Dodgers. El juego fue, sin duda alguna, un duelo 100% de pitcheo, ya que ambos equipos conectaron tan solo cuatro imparables.

El compromiso fue además negativo para el venezolano Luis Arráez, quien incluso sufrió un ponche durante el duelo, el número 15 de la temporada para él. "La Regadera" no vio luz ante un dominante Clayton Kershaw, quien brilló desde la lomita para sumar un nuevo triunfo y seguir con su descomunal 2025.

Eso sí, a pesar de que se fue de 3-0, y de que se aleja cada vez más de la posibilidad de batear por encima de los .300 puntos, sí hay que destacar que Luis Arráez logró impulsar una nueva carrera, por lo que igualó una importante marca personal con el uniforme de los Padres de San Diego.

Arráez sigue produciendo

Por medio de un elevado de sacrificio, Luis Arráez impulsó la segunda carrera de los Padres de San Diego en el duelo ante los Dodgers de Los Ángeles, para además llegar a 46 remolcadas en lo que va de 2025.

De esta manera, el infielder venezolano igualó ya su registro de rayitas fletadas conseguido en 2024, cuando también logró empujar 46. Además, su próxima impulsada hará que esta temporada sea su tercera con más RBI de por vida en las Grandes Ligas. También está a solo tres de igualar las 49 que logró en 2022, su segunda mejor marca vitalicia.

Luego del primer juego de esta serie ante los Dodgers, Luis Arráez batea para .288/.323/.391/.714, y aunque sus números no sean los mejores, todavía se las arregla para ser un bateador sumamente útil para unos Padres de San Diego que sin duda necesitan de él para seguir con su tremenda campaña.