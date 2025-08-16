En Barcelona se preparan para la salida de esta joven promesa

Suscríbete a nuestros canales

En el FC Barcelona han tenido bastante trabajo en cuanto al mercado de fichajes. No solo en las incorporaciones, que han llegado algunas de peso, sino también en el apartado de salidas que sido de mucho movimiento.

Pese a lo anterior, la dinámica parece no terminar aún porque podrían prepararse para abrir la puerta de salida a uno de sus futbolistas más prometedores en el apartado defensivo.

Se trata del lateral Héctor Fort, quien podría recalar en otro equipo en las próximas dos semanas, según comentó el periodista Fabrizio Romano en sus redes sociales.

De hecho, un aspecto que invita a pensar que esta operación se estaría cocinando a fuego lento es la ausencia del futbolista en la primera convocatoria liguera del club para el debut en el torneo ante Mallorca en Son Moix.

La situación de Héctor Fort en Barcelona

El formado en 'La Masía' es una apuesta de futuro y en el club son conscientes de que puede dar un salto de calidad con más minutos. Sin embargo, actualmente no cuenta en los planes de Hansi Flick, quien tiene esa banda bien cubierta con Jules Kounde y Eric García.

Fort y su entorno lo saben desde hace semanas, por lo que ya estaban alternativas a donde poder conseguir esa regularidad que le ayude a explotar su fútbol. El futbolista, además, con el reciente gesto de Flick en dejarlo fuera de la convocatoria tiene más aliciente para darse cuenta que tendría muy difícil ver acción esta temporada e la forma que él desea.

En el club estaría analizando todas las opciones en cuanto a una posible venta o solo una cesión, porque no quieren desprenderse por completo del jugador de 19 años de edad, por si en el futuro termina por convertirse en el lateral que todos esperan.

De ser una venta, en Barcelona se guardarían una opción de recompra, que mantenga en cierta medida la alternativa de su regreso a la entidad, siendo de esa generación prometedora con los Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Gavi, Alejandro Balde, entre otros.