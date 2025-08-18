Estos son los lanzadores venezolanos para la jornada de este 18 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

Arranca otra semana en la presente temporada de las Grandes Ligas. Un venezolano tomará el protagonismo en la jornada de este lunes 18 de agosto en un partido emocionante entre los Phillies de Philadelphia y Marineros de Seattle.

Ranger Suárez será el encargado de subirse en el montículo con la oportunidad de extender el dominio de los Filis en la División Este de la Liga Nacional. El zurdo intentará regresar a los triunfos después de dos presentaciones donde se ha quedado con el revés.

Suárez enfrentará a uno de los mejores equipos y candidatos en la Liga Americana. El serpentinero se verá contra Eugenio Suárez y los Marineros de Seattle con la posibilidad de llegar a nueve juegos ganados en la actual edición de Las Mayores. El nativo de Pie de Cuesta buscará revancha ante los equipos del joven circuito, luego de ser castigado por los Orioles de Baltimore, el pasado 8 de agosto.

Ranger Suárez vs Mariners

El venezolano será el encargado de abrir una serie de tres compromisos desde el Citizens Bank Park. Previo al primer desafío, los Filis cuenta con una ventaja cómoda de los Mets de Nueva York, que es el más cercano en la pelea por el Este en la Liga Nacional.

Suárez intentará repetir la dosis cuando se enfrentó a los capitalinos en la temporada 2022. En aquel entonces, el lanzador será una labor de seis innings completos, toleró cuatro hits, no permitió carreras, dos boletos y siete ponches para alzarse con la victoria.

El venezolano destaca con registros notables en la vigente temporada de MLB. La figura de Filadelfia luce récord de ocho triunfos y seis reveses, 101 abanicados, WHIP de 1.20 y una efectividad de 3.28 en 18 aperturas. El zurdo podría alcanzar su victoria 50 en su carrera en las Grandes Ligas si vence a los Marineros.