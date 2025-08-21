IVSS anuncia la fecha del pago de la pensión del mes de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) anunció a través de sus redes sociales la fecha que se comenzará a depositar el pago del mes de septiembre del 2025 para los ciudadanos que reciben pensión a través de este ente estatal.

Cuándo y monto de la pensión

Según la publicación en la cuenta de la red social Instagram de IVSS el pago de la pensión comenzará de forma gradual este jueves 21 de agosto de 2025. El monto que será abonado es de 130 bolívares, el cual equivale a US$ 0,94 de acuerdo al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

Cuándo podrían pagar el bono "Guerra Económica" para los pensionados

Asimismo, la institución pública exhortó a los beneficiados a hacer uso de la banca electrónica para revisar sus cuentas. Además, el Estado venezolano también tiene previsto activar este mismo día (21 de agosto) a través de la Plataforma Patria el pago del bono "Contra la Guerra Económica" para los pensionados del IVSS.

Aunque el monto del bono del mes aún se desconoce, se estima que podría ser el mismo para los pensionados, el cual es de casi 50 dólares. Recordemos que el mes pasado los pensionados recibieron 5.750,00 bolívares, equivalentes a 48,26 dólares según la tasa del BCV para el 21 de julio.

Requisitos para optar por la pensión

En Venezuela, es necesario cumplir con unos requisitos mínimos exigidos por el IVSS y así optar por la pensión mensual, tales como: