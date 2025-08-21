Sistema Patria pagará estos bonos hasta el 23-Ago, conoce beneficiarios y requisitos

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria mantiene en curso la entrega de varios beneficios económicos que estarán disponibles para los registrados en la plataforma hasta el próximo sábado 23 de agosto. Estos bonos representan un alivio financiero para miles de familias venezolanas, quienes deben estar atentos a las notificaciones enviadas por la aplicación o el portal oficial.

¿Quiénes pueden recibir estos bonos a través del Sistema Patria?

Los pagos están dirigidos principalmente a los sectores más vulnerables, incluyendo:

Adultos mayores sin pensión.

Madres y jefas de hogar.

Trabajadores independientes registrados en la plataforma.

Estudiantes y jóvenes en programas sociales.

Requisitos clave para optar a los bonos

Para recibir estos bonos, los usuarios deben tener sus datos actualizados en el sistema. Entre los pasos más importantes se encuentran:

Verificar la información del núcleo familiar.

Mantener activa la cuenta bancaria asociada.

Confirmar el número telefónico y correo electrónico registrados.

Participar en las encuestas socioeconómicas que habilita la plataforma.

Montos y disponibilidad de los pagos

Los montos de los bonos varían según el tipo de beneficio asignado y la condición del beneficiario, además, todos los pagos se procesan directamente en el monedero digital y pueden transferirse a cuentas bancarias nacionales.

El Sistema Patria recomienda revisar constantemente la aplicación veMonedero y las notificaciones de texto enviadas al número registrado. Esto garantiza que los beneficiarios no pierdan la oportunidad de aceptar los bonos en el tiempo establecido.