Atención abuelitos IVSS: Conoce de cuánto fue el aumento del bono de guerra en agosto

Por Jessica Molero Gómez
Jueves, 21 de agosto de 2025 a las 02:20 pm
Bono de Guerra Economica
Foto: Cortesía
El Bono de Guerra Económica pagado a través del Sistema Patria correspondiente a este mes de agosto ya comenzó a acreditarse en la Plataforma Patria. En esta ocasión, los pensionados y pensionadas del IVSS recibieron 6.700 bolívares, cifra que representa un aumento en comparación con el beneficio recibido en julio.

Recordemos que en el mes anterior, el monto asignado fue de 5.750 bolívares. Asimismo, las autoridades recordaron que la notificación del bono llega a través de un mensaje de texto desde los números cortos 3532 o 67373. Sin embargo, es recomendable que los beneficiarios consulten directamente la Plataforma Patria en la sección Monedero Patria, a fin de confirmar la acreditación y evitar caer en fraudes.

Asimismo, también se recomienda seguir los canales oficiales de información, como lo es el Canal Patria Digital:

  • Telegram 

https://t.me/PatriaDigital

  • Instagram 

https://bit.ly/43sxGxA

  • Canal en WhatsApp 

https://whatsapp.com/channel/0029VaYsEiEFnSzIkanp4A3K

 

Si eres un pensionado IVSS o del programa Amor Mayor y has presentado retrasos o fallas en el depósito del beneficio, las autoridades instan a mantener la consulta constante en el sistema y esperar la confirmación oficial, recordando que todos los beneficiarios recibirán el monto correspondiente en el transcurso de la jornada.

El Bono de Guerra Económica depositado en este mes de agosto se consolida como un complemento al ingreso de pensionados y jubilados, buscando mitigar el impacto de la economía en sectores vulnerables. 

Jueves 21 de Agosto de 2025
