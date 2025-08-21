Atención abuelitos IVSS: Conoce de cuánto fue el aumento del bono de guerra en agosto

Suscríbete a nuestros canales

El Bono de Guerra Económica pagado a través del Sistema Patria correspondiente a este mes de agosto ya comenzó a acreditarse en la Plataforma Patria. En esta ocasión, los pensionados y pensionadas del IVSS recibieron 6.700 bolívares, cifra que representa un aumento en comparación con el beneficio recibido en julio.

Recordemos que en el mes anterior, el monto asignado fue de 5.750 bolívares. Asimismo, las autoridades recordaron que la notificación del bono llega a través de un mensaje de texto desde los números cortos 3532 o 67373. Sin embargo, es recomendable que los beneficiarios consulten directamente la Plataforma Patria en la sección Monedero Patria, a fin de confirmar la acreditación y evitar caer en fraudes.

Si eres un pensionado IVSS o del programa Amor Mayor y has presentado retrasos o fallas en el depósito del beneficio, las autoridades instan a mantener la consulta constante en el sistema y esperar la confirmación oficial, recordando que todos los beneficiarios recibirán el monto correspondiente en el transcurso de la jornada.

El Bono de Guerra Económica depositado en este mes de agosto se consolida como un complemento al ingreso de pensionados y jubilados, buscando mitigar el impacto de la economía en sectores vulnerables.