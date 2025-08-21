Pronóstico del clima en Miami, los estados de Florida y Texas

Suscríbete a nuestros canales

El pronóstico del clima en Miami Florida y Texas para este 21 de agosto presenta un escenario de altas temperaturas y probabilidades de lluvia. Ambas ciudades experimentarán condiciones típicas del verano, con presencia de nubosidad parcial y sensación térmica elevada, lo que exige precaución al momento de realizar actividades al aire libre.

En la ciudad de Miami se espera una máxima de 91°F (33ºC) y una mínima nocturna de 79°F (26ºC), la probabilidad de precipitaciones será del 55%, con intervalos de nubes y claros durante gran parte de la jornada, el viento se mantendrá en ráfagas de hasta 8 mph en el día y 6 mph en la noche.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, para el viernes 22 de agosto se pronostican lluvias más intensas acompañadas de tormentas eléctricas. Las temperaturas estarán entre 79°F y 90°F, con una probabilidad de precipitaciones que asciende al 80%, reflejando un aumento respecto a la jornada de hoy.

Pronóstico en San Antonio, Texas

En San Antonio, las condiciones climáticas serán similares, con predominio de nubes y claros. La máxima prevista es de 90°F (32ºC) y la mínima de 75°F (24ºC), los vientos soplarán desde el noroeste con una velocidad promedio de 6.8 mph.

El clima en San Antonio para el viernes 22 de agosto será más estable, con temperaturas que oscilarán entre 77°F y 93°F, pero con baja probabilidad de lluvias. Esto significa que las condiciones serán más favorables para quienes planeen actividades al aire libre.