INAMEH: Pronóstico del clima para hoy, 21 de agosto

El Inameh informó el pronóstico del clima para hoy, 21 de agosto, destacando que la onda tropical número 28 ya salió del territorio venezolano, aun así, se mantendrán condiciones atmosféricas variables, con nubosidad parcial en horas de la mañana y precipitaciones intermitentes en diferentes estados del país.

Durante las primeras horas del día, el organismo prevé la presencia de lluvias y chubascos aislados en zonas específicas del territorio nacional.

Entre las regiones más afectadas se encuentran:

Guayana Esequiba y Delta Amacuro

Monagas (noreste) y Bolívar

Amazonas, Apure y Barinas

Guárico y Cojedes

Gran Caracas, Aragua, Carabobo y oeste de Falcón

Táchira, Mérida y Zulia

Con el paso de las horas, el desarrollo nuboso será más notorio, especialmente en regiones del sur, occidente y los llanos. El Inameh advierte que podrían presentarse precipitaciones de mayor intensidad acompañadas de tormentas eléctricas.

Aunque la onda tropical 28 ya no se encuentra en el país, la humedad residual y la interacción de sistemas locales generan inestabilidad atmosférica. Esto explica la presencia de nubosidad variable y el incremento de las lluvias durante la tarde y noche.

Las autoridades de protección civil se mantienen en alerta ante cualquier eventualidad, recordando que agosto es uno de los meses más activos en la temporada de ondas tropicales.