Pronostico del clima en México para hoy, 18 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido el pronóstico del clima para hoy, lunes 18 de agosto de 2025, destacando una jornada de contrastes en todo el país. Desde intensas lluvias hasta un ambiente extremadamente caluroso, diversos fenómenos atmosféricos afectarán a la República Mexicana.

La influencia del monzón y canales de baja presión

Según el pronóstico del SMN, el monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica generarán chubascos en Baja California Sur, además de lluvias fuertes en estados del noroeste como Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Por otro lado, dos canales de baja presión jugarán un papel crucial:

Un canal se extenderá sobre el norte, occidente y centro de México. En combinación con el ingreso de humedad del Golfo de México y el Océano Pacífico, así como la onda tropical 23 , provocará lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco . También se esperan chubascos y lluvias fuertes en otras zonas de estas regiones.

Otro canal de baja presión, junto con la aproximación de la nueva onda tropical 24, traerá lluvias intensas a muy fuertes en el sur y sureste del país. Se pronostican lluvias puntuales intensas en el sur de Chiapas.

Detalles del pronóstico de lluvias para hoy

A continuación, un desglose del pronóstico de lluvias para que tomes tus precauciones:

Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (sur).

Fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): San Luis Potosí.

Pronóstico de temperaturas: Calor extremo en gran parte del país

A pesar de las lluvias, el calor continuará siendo una constante en varias regiones de México. El SMN pronostica un ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, litorales del Pacífico y Golfo de México, así como en la Península de Yucatán.

A continuación, el detalle de las temperaturas máximas esperadas:

Superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

De 40 a 45 °C: Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (norte y este) y Tamaulipas (oeste).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Zacatecas, Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Chiapas.

En contraste, se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.