Clima en México para hoy, 15 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido su pronóstico del tiempo para este viernes, 15 de agosto de 2025, alertando sobre condiciones meteorológicas extremas en diversas regiones del país.

Se esperan lluvias de intensidades variadas, desde chubascos hasta lluvias muy fuertes, afectando a gran parte del territorio nacional. Al mismo tiempo, las altas temperaturas continuarán en el norte y en las zonas costeras.

Zonas con lluvias muy fuertes y chubascos

Un canal de baja presión, junto con el ingreso de humedad del Pacífico y del Golfo de México, será el principal impulsor de las precipitaciones. Se pronostican lluvias muy fuertes en:

Noroeste: Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Centro y Sur: Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Además, se prevén chubascos con lluvias fuertes en estados como Zacatecas, Hidalgo, Puebla, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, entre otros. La península de Yucatán también experimentará lluvias intensas debido a una vaguada en altura.

Alerta por posible ciclón tropical en Tamaulipas

Una zona de baja presión, con probabilidad de desarrollo ciclónico, se ha localizado frente a las costas de Tamaulipas. Este sistema podría generar lluvias fuertes a muy fuertes en el estado, por lo que se recomienda a la población y a las autoridades mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Ambiente caluroso y temperaturas máximas

A pesar de las lluvias, el calor persistirá en gran parte de México. Se esperan temperaturas de 40 a 45 °C en:

Baja California.

Sonora.

Chihuahua (noreste).

Las temperaturas oscilarán entre 35 y 40 °C en estados como Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas y en toda la península de Yucatán.

Clima detallado en el Valle de México

Para el Valle de México, se espera un día con cielo de medio nublado a nublado. Durante la mañana, el ambiente será fresco a templado, con la posibilidad de frío y bancos de niebla en las zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, el ambiente se tornará templado a cálido, con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México, y muy fuertes en el Estado de México.