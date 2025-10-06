Resultados Liga MX: Jornada 12 Torneo Apertura

Suscríbete a nuestros canales

Este fin de semana se disputó la duodécima jornada de acción de la Liga MX en su Torneo Apertura, donde se celebraron nueve vibrantes partidos que llenaron de emoción los estadios de México.

El Toluca sigue como líder con 28 puntos tras derrotar al León en Guanajuato, mientras que el América le pisa los talones al imponerse sobre el Santos Laguna y Monterrey pierde la oportunidad de mantenerse en los primeros puestos al pinchar con Tijuana.

Cruz Azul y Tigres son otros que no pudieron pasar del empate, al igual que Pumas de la UNAM y Chivas, quienes pelean por el play-in. Pachuca busca la clasificación directa tras derrotar a Necaxa y Atlas quiere entrar en zona de Liguilla luego de su triunfo ante Juárez. Puebla es colista luego de caer contra Querétaro.

Resultados - Jornada 12