Los 10 head coaches mejor pagados de la NFL (+ Detalles)

La NFL continúa siendo una liga donde el éxito se recompensa con cifras millonarias, especialmente en los contratos de sus entrenadores principales. En 2025, algunos nombres se destacan no solo por sus logros en el campo, sino también por los montos que ingresan anualmente.

Al frente del ranking está Andy Reid, head coach de los Kansas City Chiefs, con un salario anual de 20 millones de dólares. Reid firmó una extensión de contrato por cinco años valorada en 100 millones en 2024, consolidándose como el entrenador mejor pagado de la liga.

El podio de oro

Le sigue Sean Payton, de los Denver Broncos, con 18 millones por temporada. Payton regresó al rol de entrenador tras su salida de los Saints, y Denver invirtió mucho para asegurarse sus servicios. Cierra el podio John Harbaugh, de los Seattle Seahawks, con 17 millones al año.

Fortuna en la NFL

En el cuarto lugar están igualados Mike Tomlin (Pittsburgh Steelers) y Jim Harbaugh (Los Angeles Chargers), cada uno con 16 millones al año. Tomlin renueva su legado como uno de los entrenadores más constantes de la NFL, mientras que Harbaugh fue una contratación llamativa que elevó inmediatamente su salario al estar entre los más altos.

¿Y el manager campeón?

Más abajo, pero aún en lo alto de la lista, se encuentran Sean McVay, de Los Angeles Rams, y Nick Sirianni, de los actuales campeones Philadelphia Eagles, cobrando 15 millones de dólares cada uno por campaña.

También figuran Kyle Shanahan, de los San Francisco 49ers, y Mike Vrabel, de los New England Patriots (aproximadamente 14 millones cada uno); mientras que Ben Johnson, de los Chicago Bears, cierra el top 10 junto a Kevin O’Connell, de los Minnesota Vikings, con aproximadamente 13 millones de dólares cada uno.