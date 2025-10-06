Tamba Bay Buccaneers saca un triunfo vital que vio por Meridiano Televisión

Suscríbete a nuestros canales

El enfrentamiento entre los Seahawks y los Tampa Bay Buccaneers en Seattle, donde ambos equipos lucieron un uniformes retro, resultó ser uno de los juegos más emocionantes de la Semana 5 de la NFL. El partido de un gran despliegue ofensivo que se reflejó en el marcador final de 38-35 a favor de los Bucs. Hay que destacar que este juego fue transmitido en señal abierta para Venezuela por Meridiano Televisión.

La segunda mitad fue un festival de puntos, con ocho de diez posesiones culminando en anotaciones: siete touchdowns y un gol de campo. La ofensiva de Seattle, liderada por Sam Darnold (quien lanzó cuatro pases de anotación), tuvo una actuación destacada y llegó a dominar el partido 35-28 a falta de 3:18.

Sin embargo, Baker Mayfield comandó la reacción decisiva de Tampa Bay. En la siguiente serie, Mayfield completó cinco pases seguidos, incluyendo un touchdown a Sterling Shepard (tras conectar dos veces con Emeka Egbuka) que igualó el marcador.

Con 1:08 en el reloj, los Seahawks tuvieron una oportunidad de ganar, pero Lavonte David interceptó un pase de Darnold. Posteriormente, Chase McLaughlin acertó un gol de campo de 39 yardas para sellar la victoria de Tampa Bay.

Mayfield fue determinante en el final

Mayfield tuvo una segunda mitad casi perfecta, completando 14 de 16 pases para terminar el juego con 29 de 33 pases, 379 yardas y dos touchdowns. Con esta victoria, los Buccaneers se colocaron líderes de la NFC Sur con marca de 4-1. El desempeño de Mayfield bajo presión ha sido fundamental, ya que los cinco partidos de los Bucs se han definido en el último minuto, a pesar de que solo han estado en ventaja durante el 35.1% de sus jugadas ofensivas en el cuarto cuarto.

Próximo partido

Después de ganar como visitantes, ahora Tamba Bay con marca de (4-1) serán local de los San Francisco 49ers (4-1) otro de los líderes de la Conferencia Nacional, partido que se jugará el 12 de octubre. Mientras que los Seahawks con marca de (3-2) se enfrentarán a los Jacksonville Jaguars (3-1) a la 1:00 pm en el mismo día mencionado.

Hay que señalar que los Jaguars se medirán a los Kansas City Chiefs este lunes a las 8:15 pm para cerrar la semana 5.