¡Batacazo en Keeneland! Gin Gin sorprende y silencia el Juddmonte Spinster (G1)

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo de Keeneland acaparó este domingo toda la atención hípica con la celebración del $650.000 Juddmonte Spinster Stakes (G1), disputado sobre 1.800 metros en la pista de arena. La 70.ª edición de esta carrera, que reunió a un reducido pero estelar grupo de solo cinco competidoras, prometía un duelo entre la Campeona del Año 2024, Thorpedo Anna, y la ascendente potranca de tres años, Nitrogen.

Sin embargo, el turf demostró una vez más ser impredecible. La gran sorpresa la dio Gin Gin, una yegua que pocos consideraban, quien se impuso de principio a fin en un emocionante final.

El Látigo Panameño Luis Sáez Lideró de Extremo a Extremo

La carrera se perfilaba como el primer gran desafío de la potranca Nitrogen (ganadora del Alabama G1), que se enfrentaba por primera vez a ejemplares maduros, que incluyó a la gran figura, Thorpedo Anna, propiedad de Hill 'n' Dale Equine Holdings, Magdalena Racing, Mark Edwards y Judy Hicks.

Pero las favoritas nunca encontraron su ritmo. Desde la apertura de los gates, la castaña de cuatro años Gin Gin (la segunda menos jugada del grupo) se apoderó de la punta con la magistral monta del panameño Luis Sáez. La pareja nunca cedió el dominio, marcando parciales veloces de $0:23.74, $0:46.69 y $1:10.40 para los 1.200 metros, hasta cruzar la meta en un tiempo final de $1:49.77.

Sorpresa Monumental en Taquilla

El triunfo de Gin Gin se tradujo en un verdadero batacazo en las apuestas. La ganadora arrojó un espectacular dividendo de $38.64 a ganador y $9.36 a place ($2 base), silenciando a los aficionados que apostaron por el favoritismo.

En la recta final, la potranca Nitrogen (3) logró descontar, y asegura el segundo lugar. Scylla (2) terminó en la tercera posición. La Campeona Thorpedo Anna (5), la gran decepción del día, debió conformarse con el cuarto lugar, seguida por Chilled (1) en el último puesto.

Gin Gin, hija de Hightail en Before You Know It (por Hard Spun), regresó a las pistas tras 100 días de inactividad con el entrenador Brendan Walsh. Esta fue su cuarta victoria en trece presentaciones y le otorgó el codiciado pase automático a la Breeders' Cup Distaff (G1).

Con esta importante victoria de Grado 1, el jockey Luis Sáez continúa su ascenso en las estadísticas, sumando así su victoria número 190 del año y llegando a 21 triunfos de Grado en lo que va de 2025.