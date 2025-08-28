Descubre el ajuste de la sorpresa de Gaceta Hípica que será clave para cerrar el 5y6 dominical

Suscríbete a nuestros canales

El domingo 31 de agosto, la afición hípica disfrutará de las 12 carreras que contempla la cartelera de la reunión número 33 desde el hipódromo La Rinconada, pues en esta oportunidad no habrá carreras selectivas.

La duodécima de la programación, es la sexta válida para el juego del 5y6 Nacional conocida como la carrera de los acumulados es para yeguas nacionales e importadas de seis y más años, ganadoras de dos y tres carreras (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.200 metros, pautada para las 5:35 de la tarde.

La Rinconada: La Sorpresa Gaceta Hípica 5y6 Datos Hípicos

Una de las participantes es la zaina Sweet Flower (número 4), será montada por el aprendiz del momento Winder Véliz y preparada por Rodolfo Fernández.

La seisañera criolla se presenta como la segunda favorita y es considerada la sorpresa por Gaceta Hípica.

En su última actuación pública en la arena caraqueña llegó cuarta a 9 3/4 cuerpos de la ganadora Only Rose el día 17 de agosto del corriente año.

Ajuste: La Rinconada

La conducida por Véliz salió en el aparato el jueves 28 de agosto y galopó dos vueltas, en pelo, cómoda. Así fue informado por la hoja de ajuste de parte de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritas de la carrera: Yeguas