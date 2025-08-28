Yegua impresiona con su ajuste el miércoles y es el dato para la última válida del 5y6

Suscríbete a nuestros canales

Un total de 12 competencias sin cortes selectivos es la cartelera para la presentación de la trigésima tercera reunión que, pondrá fin al segundo meeting de la temporada, la cual se efectuará en el hipódromo La Rinconada este domingo 31 de agosto, a partir de las 1:00 de la tarde.

La sexta válida para el 5y6 Nacional es la duodécima del programa para yeguas nacionales e importadas de seis y más años, ganadoras de dos y tres carreras (A excepción de carreras de reclamo) con una nómina oficial de 14 inscritas

Elorza Princess: R33 5y6 La Rinconada Datos hípicos

Entre las competidoras se encuentra Elorza Princess (número 7), será montada nuevamente por Angel Ybarra y presentada por Rubén Lanz para el Stud “Sermar”.

La última competencia fue el 17 de este mes del presente año. Llegó tercera a 5 1/2 cuerpos de la ganadora Only Rose.

Ajuste: La Rinconada

Hay que destacar que esta castaña de seis años ajustó este miércoles 27 de agosto 42’’3 para 600 metros, en pelo, súper animada y muy bien al final con remate de 12 segundos exactos, publicado por la hoja de ejercicios de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

Favoritas de la carrera: Yeguas