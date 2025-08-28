Yegua impresiona con su ajuste el miércoles y es el dato para la última válida del 5y6

Un total de 12 competencias sin cortes selectivos es la cartelera para la presentación de la trigésima tercera reunión que, pondrá fin al segundo meeting de la temporada, la cual se efectuará en el hipódromo La Rinconada este domingo 31 de agosto, a partir de las 1:00 de la tarde.
La sexta válida para el 5y6 Nacional es la duodécima del programa para yeguas nacionales e importadas de seis y más años, ganadoras de dos y tres carreras (A excepción de carreras de reclamo) con una nómina oficial de 14 inscritas
Entre las competidoras se encuentra Elorza Princess (número 7), será montada nuevamente por Angel Ybarra y presentada por Rubén Lanz para el Stud “Sermar”.
La última competencia fue el 17 de este mes del presente año. Llegó tercera a 5 1/2 cuerpos de la ganadora Only Rose.
Ajuste: La Rinconada
Hay que destacar que esta castaña de seis años ajustó este miércoles 27 de agosto 42’’3 para 600 metros, en pelo, súper animada y muy bien al final con remate de 12 segundos exactos, publicado por la hoja de ejercicios de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).
Favoritas de la carrera: Yeguas
- Linda Ilusión: Su anterior dejó una buena impresión al llegar segunda. Sin embargo, va con excelentes condiciones para la carrera de los acumulados y no la dejen por fuera de las combinaciones.
- Sweet Flower: Una hija de Manchester y su mayor aliado es la velocidad, por tanto, repite en este tiro que la hace con total comodidad. Eso sí cuidado porque se les crecerá en los metros finales.
- Victoria de Oro: Con dos segundos lugares está pupila de Heli García Jr., no la puede olvidar porque es rendidora y pendiente porque de tener una buena partida tendrá una justa pelea con el resto de las favoritas. Anótenla para el cuadro.