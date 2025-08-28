Estén muy atentos con este ejemplar que logró uno de los mejores ajustes de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada continua con su temporada, este domingo 31 de agosto con la reunión 33, donde se van a correr un total 12 competencias sin pruebas selectivas.

En la sexta competencia del ciclo no válido pautada para las 3:05 de la tarde es para caballos nacionales e importados de tres y cuatro años, ganadores de 1 carrera (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.300 metros, con una nómina de ocho purasangres a competir, por un premio especial de $22.000.

En dicha carrera está inscrito Pan de Azúcar (número 3), un producto del semental Pashito The Che en Heavenly Prize por Anakim, nacido y criado en el Haras Alegría, perteneciente al Stud “La Vieja II”, se estrena en la cuadra del preparador profesional Freddy Petit y será montado por primera vez por el jinete Johan Aranguren.

Este tresañero ha podido ganar en una oportunidad y para la prueba del día domingo 31 de agosto reaparece tras 56 días sin correr. En su última que fue el Clásico Cría Nacional (G1) (segundo paso para la Triple Corona venezolana) llegó octavo a 26 cuerpo del ganador Maple Grove.

Este miércoles 27 de agosto el nuevo pupilo de Petit trabajo de segunda vuelta y ajustó 73’’4’’ para 1.000 metros, en pelo, recta de enfrente, contenido, todo el trayecto con remate de 13"2". Así fue informado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

