Un venezolano aparece entre los nominados al Premio Roberto Clemente 2025 (+Lista)

Noticias importantes y bastante positivas para Pablo López. El lanzador venezolano, que actualmente hace vida en los Mellizos de Minnesota, no solamente es uno de los lanzadores más talentosos de la actualidad, sino que además se ha caracterizado por realizar obras sumamente importantes fuera del terreno de juego, algo que no ha pasado desapercibido.
Por tercera vez en su carrera, "El Doctor" ha sido nominado al prestigioso Premio Roberto Clemente, distinción que otorga anualmente las Grandes Ligas a aquellos jugadores que destacan por sus obras fuera de los terrenos de juego. Sin duda, un gran honor, independientemente de si se lleva el premio o no.
¿Qué es el Premio Roberto Clemente?
El Premio Roberto Clemente es uno de los galardones más prestigiosos que entrega anualmente las Grandes Ligas. Este reconocimiento honra a aquel jugador que mejor ejemplifica el carácter deportivo, el compromiso con la comunidad y la generosidad, valores que marcaron la vida y carrera del legendario pelotero puertorriqueño Roberto Clemente.
Cada franquicia de la liga nomina a un representante, de donde surge un grupo de 30 finalistas que compiten por el premio. La importancia de este reconocimiento trasciende el terreno de juego, ya que busca resaltar la labor social de los jugadores y su impacto en la sociedad. Al ser nominado por los Mellizos, Pablo López sin duda resalta como uno de los peloteros que más huella ha dejado en la comunidad de su franquicia actual.
Nominados al Premio Roberto Clemente
Liga Americana:
-
Baltimore Orioles – Jordan Westburg
-
Boston Red Sox – Liam Hendriks
-
Chicago White Sox – Mike Tauchman
-
Cleveland Guardians – Bo Naylor
-
Detroit Tigers – Tarik Skubal
-
Houston Astros – Josh Hader
-
Kansas City Royals – Bobby Witt Jr.
-
Los Angeles Angels – Logan O’Hoppe
-
Minnesota Twins – Pablo López
-
New York Yankees – Carlos Rodón
-
Oakland Athletics – Lawrence Butler
-
Seattle Mariners – J.P. Crawford
-
Tampa Bay Rays – Pete Fairbanks
-
Texas Rangers – Corey Seager
-
Toronto Blue Jays – José Berríos
Liga Nacional:
-
Arizona Diamondbacks – Corbin Carroll
-
Atlanta Braves – Spencer Strider
-
Chicago Cubs – Kyle Tucker
-
Cincinnati Reds – Brent Suter
-
Colorado Rockies – Kyle Freeland
-
Los Angeles Dodgers – Mookie Betts
-
Miami Marlins – Griffin Conine
-
Milwaukee Brewers – Sal Frelick
-
New York Mets – Francisco Lindor
-
Philadelphia Phillies – Aaron Nola
-
Pittsburgh Pirates – Paul Skenes
-
San Diego Padres – Joe Musgrove
-
San Francisco Giants – Ryan Walker
-
St. Louis Cardinals – Brendan Donovan
-
Washington Nationals – Trevor Williams