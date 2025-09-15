Un venezolano aparece entre los nominados al Premio Roberto Clemente 2025 (+Lista)

Suscríbete a nuestros canales

Noticias importantes y bastante positivas para Pablo López. El lanzador venezolano, que actualmente hace vida en los Mellizos de Minnesota, no solamente es uno de los lanzadores más talentosos de la actualidad, sino que además se ha caracterizado por realizar obras sumamente importantes fuera del terreno de juego, algo que no ha pasado desapercibido.

Por tercera vez en su carrera, "El Doctor" ha sido nominado al prestigioso Premio Roberto Clemente, distinción que otorga anualmente las Grandes Ligas a aquellos jugadores que destacan por sus obras fuera de los terrenos de juego. Sin duda, un gran honor, independientemente de si se lleva el premio o no.

¿Qué es el Premio Roberto Clemente?

El Premio Roberto Clemente es uno de los galardones más prestigiosos que entrega anualmente las Grandes Ligas. Este reconocimiento honra a aquel jugador que mejor ejemplifica el carácter deportivo, el compromiso con la comunidad y la generosidad, valores que marcaron la vida y carrera del legendario pelotero puertorriqueño Roberto Clemente.

Cada franquicia de la liga nomina a un representante, de donde surge un grupo de 30 finalistas que compiten por el premio. La importancia de este reconocimiento trasciende el terreno de juego, ya que busca resaltar la labor social de los jugadores y su impacto en la sociedad. Al ser nominado por los Mellizos, Pablo López sin duda resalta como uno de los peloteros que más huella ha dejado en la comunidad de su franquicia actual.

Nominados al Premio Roberto Clemente

Liga Americana:

Baltimore Orioles – Jordan Westburg

Boston Red Sox – Liam Hendriks

Chicago White Sox – Mike Tauchman

Cleveland Guardians – Bo Naylor

Detroit Tigers – Tarik Skubal

Houston Astros – Josh Hader

Kansas City Royals – Bobby Witt Jr.

Los Angeles Angels – Logan O’Hoppe

Minnesota Twins – Pablo López

New York Yankees – Carlos Rodón

Oakland Athletics – Lawrence Butler

Seattle Mariners – J.P. Crawford

Tampa Bay Rays – Pete Fairbanks

Texas Rangers – Corey Seager

Toronto Blue Jays – José Berríos

Liga Nacional: