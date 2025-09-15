Aaron Judge y su contradictoria estadística positiva en Fenway Park (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 14 de septiembre, los Yankees de Nueva York cayeron derrotados en Fenway Park ante los Medias Rojas de Boston, en lo que fue el último duelo de esta magnífica e histórica rivalidad en esta temporada, o por lo menos en la ronda regular, ya que tienen chances importantes de enfrentarse en una posible serie de comodín.

Eso sí, los neoyorquinos se llevaron esta última serie de tres compromisos (aunque perdieron la serie anual ante Boston), y tuvieron en plan estelar a su máxima figura: el capitán y jardinero Aaron Judge.

A pesar de la derrota en el último compromiso, Aaron Judge volvió a demostrar que es el mejor bateador de las Grandes Ligas y el principal candidato al Jugador Más Valioso de la Liga Americana, al conectarle un contundente cuadrangular a Garrett Crochet, para lograr aumentar una estadística que, si bien es positiva, no se ha terminado de reflejar en lauros para los suyos.

Aaron Judge, verdugo a medias en Fenway

Y es que, en efecto, Aaron Judge culminó la serie en Fenway Park ante Boston con un batazo de cuatro esquinas ante Garrett Crochet, que sirvió para que los neoyorquinos le aplicaran presión a los Medias Rojas, equipo que solo hizo anotaciones en la primera entrada del compromiso.

Con este cuadrangular, son seis los batazos de vuelta completa que "El Juez" ha conectado en Fenway Park desde el inicio de la temporada 2024, siendo esta la mayor cantidad conectada por un jugador visitante en este estadio durante este período de tiempo. Además, en ese lapso de tiempo el toletero de los Yankees batea para .333/.464/.778/1.242 en la casa de su eterno rival.

Eso sí, a pesar de que Aaron Judge ha sabido castigar a Boston a domicilio, en ese mismo período se han jugado 12 compromisos entre ambas novenas, y los Yankees han dejado récord de cinco triunfos y siete derrotas, por lo que ni el gran nivel del capitán se ha podido traducir en más triunfos ante los patirrojos.