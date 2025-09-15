¡Club selecto! Estos son los venezolanos con 300 o más cuadrangulares en las Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

2025 ha sido, hasta los momentos, un año histórico y bonito para muchos toleteros venezolanos que hacen vida en el beisbol de las Grandes Ligas. Son varios los criollos que han sabido destacar en distintas facetas, y si algo hemos visto especialmente, es bastante fuerza con el madero por parte de los nuestros.

No en vano, son dos los peloteros nacidos en nuestro país que han llegado a la cifra vitalicia de 300 cuadrangulares en este año. Este sábado 13 de septiembre, lo hizo Salvador Pérez; mientras que Eugenio Suárez hizo lo propio el pasado 20 de junio, con par de estacazos ante los Rockies de Colorado.

De esta manera, tanto Salvador Pérez como Eugenio Suárez se unieron a un club sumamente selecto de jugadores venezolanos que han alcanzado por lo menos los 300 batazos de vuelta completa en el mejor beisbol del mundo, una hazaña verdaderamente difícil, y que solamente está al alcance de toleteros cuya fuerza está por encima del promedio.

¿Cuántos venezolanos han logrado 300 o más cuadrangulares en MLB?

Y es que, en efecto, esta hazaña es tan complicada que solamente cuatro peloteros criollos la han alcanzado durante sus respectivas carreras en el beisbol de las Grandes Ligas. El primero fue Andrés Galarraga, quien llegó a 300 el 8 de mayo de 1998, mientras vestía el uniforme de los Bravos de Atlanta, al castigar al derecho Andy Ashby, de los Padres de San Diego.

El 22 de julio de 2012 fue el turno de Miguel Cabrera, quien sonó dos jonrones ante el derecho Phillip Humber, de los Medias Blancas de Chicago, para así convertirse en el segundo jugador venezolano en alcanzar esta cifra.

Hubo que esperar casi 13 años exactos para ver a otro connacional alcanzar los 300, pero la espera terminó el 20 de junio de 2025, cuando Eugenio Suárez se fue para la calle en par de ocasiones ante Colorado, batazos que significaron sus cuadrangulares 299 y 300 de por vida.

Finalmente, el 13 de septiembre fue el turno de Salvador Pérez, quien castigó dos veces en el mismo juego a Taijuan Walker, de los Phillies de Filadelfia, para convertirse en el más reciente integrante del club de los 300 batazos de cuatro esquinas en la Gran Carpa.

Venezolanos con más vuelacercas: