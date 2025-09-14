Essens presenta City Flow, una colección que eleva lo cotidiano

Suscríbete a nuestros canales

Desde su nacimiento, Essens ha construido un camino diferente dentro de la moda. La marca parte de una convicción clara: la verdadera sofisticación no depende de tendencias efímeras, sino de piezas esenciales que se convierten en un reflejo de identidad y estilo de vida.

Buena colección

Su propuesta se centra en transformar lo básico en arte, creando prendas atemporales que acompañan la rutina con calidad, versatilidad y elegancia sin esfuerzo. En un mercado marcado por la inmediatez, Essens apuesta por lo duradero y lo auténtico. Sus colecciones no buscan imponer, sino integrarse en la vida real de las personas, ofreciendo un guardarropa que trasciende temporadas y permite habitar la moda con intención.

Con esa visión, Essens presentó su nueva propuesta, City Flow. Inspirada en la estética y el ritmo de la vida urbana, la colección parte de una idea poderosa: lo cotidiano también puede ser extraordinario. Sus siluetas limpias, líneas definidas y materiales que privilegian la libertad de movimiento se integran al día a día con naturalidad. City Flow celebra la autenticidad de quienes habitan la ciudad, mostrando que estilo y comodidad pueden coexistir sin esfuerzo.

El lanzamiento de la colección se llevó a cabo el pasado 11 de septiembre en Caracas con un desfile en vivo que marcó un hito para la marca. La puesta en escena trasladó la narrativa visual de la campaña a un formato real, recreando la energía, el caos y las pausas propias de la ciudad.

Modernismo

Entre luces, música y un ambiente inspirado en lo urbano, los asistentes vivieron de cerca cómo las prendas se transforman en movimiento, confirmando la esencia versátil y atemporal de la propuesta.

El evento no solo presentó una colección, sino que también generó un fuerte eco en la conversación de moda contemporánea en Venezuela. La respuesta del público y la cobertura en medios digitales reforzaron a Essens como una marca capaz de ofrecer experiencias memorables, consolidando su lugar en la industria como un referente de moda consciente, auténtica y sofisticada.

Para estar al día con todas las noticias y novedades de Essens, te invitamos a seguir su cuenta de Instagram @essens.ve y visitar su sitio web www.essensve.com.