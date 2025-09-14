|1
|Entradas
|NYY
|BOS
|1º
|Alex Bregman pega sencillo con rodado a jardinero central Cody Bellinger. Jarren Duran anota.
|0
|1
|1º
|Nathaniel Lowe pega sencillo con rodado a jardinero derecho Austin Slater. Alex Bregman anota Trevor Story a 2da.
|0
|2
|1º
|Romy Gonzalez pega doble (21) con línea fuerte a jardinero derecho Austin Slater. Trevor Story anota Nathaniel Lowe a 3ra.
|0
|3
|1º
|Masataka Yoshida out con elevado de sacrificio a jardinero central Cody Bellinger. Nathaniel Lowe anota Romy Gonzalez a 3ra.
|0
|4
|1º
|Rob Refsnyder batea rodado de out a primera base Paul Goldschmidt. Romy Gonzalez anota.
|0
|5
|1º
|Carlos Narváez batea jonrón (14) con elevado por el jardín central.
|0
|6
|4º
|Amed Rosario batea jonrón (6) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Giancarlo Stanton anota .
|2
|6
|5º
|Aaron Judge batea jonrón (48) con elevado entre los jardines derecho y central.
|3
|6
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|A. Slater RF
|3-0
|0
|0
|0
|.221
|A. Judge DH
|3-1
|1
|1
|1
|.325
|C. Bellinger CF
|3-0
|0
|0
|0
|.276
|G. Stanton LF
|3-1
|1
|0
|0
|.273
|A. Rosario 3B
|3-1
|1
|1
|2
|.287
|P. Goldschmidt 1B
|2-1
|0
|0
|0
|.278
|J. Chisholm Jr. 2B
|2-0
|0
|0
|0
|.245
|J. Caballero SS
|2-0
|0
|0
|0
|.231
|B. Rice C
|2-1
|0
|0
|0
|.245
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Will Warren
|5.0
|6
|10
|2
|89-59
|4.44
|Camilo Doval
|0.2
|0
|0
|1
|10-6
|3.84
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|J. Duran LF
|4-1
|1
|0
|0
|.258
|A. Bregman 3B
|3-1
|1
|0
|1
|.278
|T. Story SS
|3-2
|1
|0
|0
|.262
|N. Lowe 1B
|2-1
|1
|0
|1
|.220
|R. Gonzalez 2B
|3-2
|1
|0
|1
|.313
|M. Yoshida DH
|2-2
|0
|0
|1
|.238
|R. Refsnyder RF
|3-0
|0
|0
|1
|.275
|C. Narváez C
|3-1
|1
|1
|1
|.249
|C. Rafaela CF
|3-0
|0
|0
|0
|.240
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Garrett Crochet
|6.0
|3
|5
|12
|99-66
|2.63
|
NY Yankees
|
Boston
|5
|H
|10
|2
|HR
|1
|12
|TB
|16
|3
|DEB
|5
|
NY Yankees
|
Boston
|3
|K
|12
|65
|ST
|66
|10
|H
|5
|1
|BB
|1
Ver más