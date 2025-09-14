Play by Play

PIT 3
WSH 4


KC 10
PHI 3


HOU 3
ATL 8


BAL 2
TOR 11


TEX 2
NYM 5


CWS 2
CLE 3


DET 2
MIA 0


AZ 6
MIN 4


STL 3
MIL 2


TB 3
CHC 4


CIN 4
ATH 7


LAD 10
SF 2


COL 6
SD 9


LAA 2
SEA 11


NYY 3
BOS 6
B: 2
S: 2
O: 2

NYY
83-65 (.561)
3
Baja 6th 2 outs
6

BOS
81-68 (.544)
Alex Bregman

AL BATE

Alex Bregman (3B)
3 - 1
Camilo Doval

LANZA

Camilo Doval
0.2 IP, 0 CL, 1 K, 10 NP
Bolas:
 
 
 
Strikes:
 
 
 
Outs:
 
en bases: 1B: Base vacía 2B: Base vacía 3B: Base vacía
1
1
Bola mala
Cutter 98.1 MPH.
Rotación:0RPM
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 0 0 2 1 0 - - - 3 5 0
6 0 0 0 0 - - - 6 10 0
Entradas NYY BOS
Alex Bregman pega sencillo con rodado a jardinero central Cody Bellinger. Jarren Duran anota. 0 1
Nathaniel Lowe pega sencillo con rodado a jardinero derecho Austin Slater. Alex Bregman anota Trevor Story a 2da. 0 2
Romy Gonzalez pega doble (21) con línea fuerte a jardinero derecho Austin Slater. Trevor Story anota Nathaniel Lowe a 3ra. 0 3
Masataka Yoshida out con elevado de sacrificio a jardinero central Cody Bellinger. Nathaniel Lowe anota Romy Gonzalez a 3ra. 0 4
Rob Refsnyder batea rodado de out a primera base Paul Goldschmidt. Romy Gonzalez anota. 0 5
Carlos Narváez batea jonrón (14) con elevado por el jardín central. 0 6
Amed Rosario batea jonrón (6) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Giancarlo Stanton anota . 2 6
Aaron Judge batea jonrón (48) con elevado entre los jardines derecho y central. 3 6
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
A. Slater RF 3-0 0 0 0 .221
A. Judge DH 3-1 1 1 1 .325
C. Bellinger CF 3-0 0 0 0 .276
G. Stanton LF 3-1 1 0 0 .273
A. Rosario 3B 3-1 1 1 2 .287
P. Goldschmidt 1B 2-1 0 0 0 .278
J. Chisholm Jr. 2B 2-0 0 0 0 .245
J. Caballero SS 2-0 0 0 0 .231
B. Rice C 2-1 0 0 0 .245




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Will Warren 5.0 6 10 2 89-59 4.44
Camilo Doval 0.2 0 0 1 10-6 3.84
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
J. Duran LF 4-1 1 0 0 .258
A. Bregman 3B 3-1 1 0 1 .278
T. Story SS 3-2 1 0 0 .262
N. Lowe 1B 2-1 1 0 1 .220
R. Gonzalez 2B 3-2 1 0 1 .313
M. Yoshida DH 2-2 0 0 1 .238
R. Refsnyder RF 3-0 0 0 1 .275
C. Narváez C 3-1 1 1 1 .249
C. Rafaela CF 3-0 0 0 0 .240




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Garrett Crochet 6.0 3 5 12 99-66 2.63

NY Yankees
Boston
5 H 10
2 HR 1
12 TB 16
3 DEB 5

NY Yankees
Boston
3 K 12
65 ST 66
10 H 5
1 BB 1
Posiciones AL East
JG JP PCT DIF RACHA
Blue Jays 87 62 .584 - W4
Yankees 83 65 .561 3.5 W3
Red Sox 81 68 .544 6.0 L3
Rays 73 76 .490 14.0 L1
Orioles 69 80 .463 18.0 L3
Probabilidad de ganar
90.5 %
6 parte baja
(B:1 S:0 O:2)

NY Yankees 3 - 6 Boston
Datos del encuentro
Estadio: Fenway Park
Localidad: Boston, Massachusetts
El clima: Clear, 69 ºF
Capacidad: 37.755
Árbitros:
Home Plate: Ryan Wills
1era base: Stu Scheurwater
2da base: Will Little
3era base: Ryan Additon
