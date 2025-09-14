José Rondón buscará una hazaña con Leones al iniciar la temporada 2025-2026

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) está cada vez más cerca de subir su telón. Para esta nueva edición, y como suele ser costumbre, los Leones del Caracas resaltan entre los favoritos al título, ya que cuentan con un roster lleno de calidad gracias a peloteros como José Rondón.

Justamente, el de Villa de Cura es todo un ídolo de la afición capitalina, pues sus actuaciones año tras año han estado a la altura de las circunstancias. De hecho, si llega a mantener ese gran nivel que lo caracteriza, en la venidera zafra podría adueñarse del primer lugar de un importante apartado dentro de la franquicia.

Rondón apunta a más jonrones con los Leones

Desde que llegó a la capital, José Rondón ha demostrado su capacidad y nivel para sacar pelotas del parque, algo que lo ha llevado a estar entre los máximos jonrones de por vida del equipo, con un total de 46.

Con dicha cifra, el jardinero espera asumir el primer puesto del apartado de vuelacercas entre los peloteros en activo. Y es que apenas son dos los batazos que lo separan de Jesús Aguilar (48).

Foto: Pelota Binaria

Jonrones por temporada de José Rondón con Leones del Caracas

Temporada 2018-2019 | 3 jonrones

Temporada 2020-2021 | 7 jonrones

Temporada 2021-2022 | 3 jonrones

Temporada 2022-2023 | 11 jonrones

Temporada 2023-2024 | 14 jonrones

Temporada 2024-2025 | 8 jonrones

Por lo pronto, Leones del Caracas arrancarán su minicamp el sábado 27 de septiembre, lo que deja altas posibilidades de que su pretemporada comience el 1 de octubre. Si bien todavía no hay nada confirmado, es muy probable que José Rondón se reporte con el grupo desde los primeros días.