Jugadores venezolanos que bajaron su rendimiento en la segunda mitad de temporada de MLB

Suscríbete a nuestros canales

No basta con solo tener un arranque explosivo con el madero en la temporada de las Grandes Ligas. El verdadero reto es mantenerse entre los bateadores más productivos durante los 162 partidos que tiene la ronda regular de MLB.

En la parte complementaria de la vigente campaña, Eugenio Suárez, Gleyber Torres y Ronald Acuña Jr. son algunos que han bajado su rendimiento en las instancias de Las Mayores, donde el cansancio físico y mental y las exigencias del calendario comienzan a tocar la puertas en estos peloteros élites.

En el caso de Suárez, quien se encaminaba a convertirse en el primer venezolano con 50 jonrones en una temporada de Grandes Ligas, ha disminuido su nivel de producción ofensiva desde que fue cambiado a los Marineros de Seattle. De la misma manera, Acuña Jr. es otro que se ha quedado corto en su actuación con el madero, pese a tener un inicio prometedor con los Bravos de Atlanta.

Venezolanos fríos en la segunda mitad de MLB

Eugenio Suárez: .187 AVG, .719 OPS, 14 Jonrones, 69 ponches.

.187 AVG, .719 OPS, 14 Jonrones, 69 ponches. Gleyber Torres: .216, .663 OPS, 6 jonrones, 40 ponches

.216, .663 OPS, 6 jonrones, 40 ponches Ronald Acuña Jr.: .214 AVG, .709 OPS, 4 jonrones, 35 ponches

Así como algunos criollos han decaído en sus estadísticas ofensivas, otros peloteros latinos como Javier Báez, James Wood y Elly De La Cruz se han caído de forma dramática en sus presentaciones en el plato en la actual temporada de MLB.

De la misma manera, Pete Crow-Armstrong (Cachorros de Chicago), que en la primera mitad fue considerado un serio aspirante al MVP en la Liga Nacional, ha perdido valor en la parte complementaria con average de .207, .605 de OPS, tres cuadrangulares y 50 ponches.