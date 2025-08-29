Servicios

Anuncian cierre parcial de este tramo en Caracas, conozca los detalles

La información fue difundida a través de su cuenta en Instragram @MinTransporte_ve 

Por Meridiano

Viernes, 29 de agosto de 2025 a las 02:11 pm
Anuncian cierre parcial de este tramo en Caracas, conozca los detalles
Foto: Referencial / Cortesía
Recientemente, el Ministerio de Transporte anunció el cierre parcial de un tramo en la Troncal 01, debido a trabajos de mantenimiento en el puente Distribuidor Las Gaviotas, ubicado en Coche, municipio Libertador de Caracas. La medida se implementará entre el 1° de septiembre y el 4 de octubre, en un horario desde las 9:00 pm hasta las 5:00 am.

¿Cuáles zonas serán afectadas por el cierre?

De acuerdo a la información suministrada por las autoridades serán afectadas los sectores Santa Bárbara y El Silencio que une los estados Bolívar y Delta Amacuro. Estas labores tienen como finalidad mejorar las condiciones de las arterias viales y garantizar la seguridad de los conductores. En este sentido, se exhorta a los ciudadanos a respetar la señalización y mantener la precaución.

Labores similares en Caracas

El pasado 27 de agosto, el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT) inició labores de demarcación en la Avenida Baralt, desde as 8:00 pm. Estas acciones están enmarcadas en el Plan de Mantenimiento y Mejora de la infraestructura vial y se realizan en horario nocturno para evitar embotellamiento en la zona.

Por ende, las autoridades sugieren a los conductores tomar las medidas necesarias y cumplir con las siguientes recomendaciones:

  • Respetar las señales de tránsito y las indicaciones del personal autorizado

  • Reducir la velocidad en el área

"Agradecemos la comprensión y colaboración de todos para prevenir accidentes y garantizar la movilidad segura en los alrededores”, señala el INTT en su cuenta oficial de Instagram.

Información adicional

  • Tanto los conductores como los peatones deben mantenerse atentos durante la circulación en las vías afectadas.

  • El organismo suma esfuerzos en colocar, mantener y conservar la señalización de las vías.

  • Para mayor información pueden acceder a las redes sociales oficiales del INTT o en las del Ministerio del Poder Popular para el Transporte (MPPT), donde divulgan la información en materia terrestre.

Viernes 29 de Agosto de 2025
