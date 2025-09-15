Así le dieron la noticia al hijo de Eduardo Serrano sobre la muerte de su padre

Suscríbete a nuestros canales

Lo que pocos sabían es que, además de Magaly, el fallecido actor Eduardo Serrano también era padre de dos varones, de nombre Miguel Eduardo y Leonardo Andrés, producto de una relación que tuvo antes de retomar su amor con Mirtha Pérez.

Todos conocían las impresiones de Magaly tras el fallecimiento del primer actor, pero, pocos sabían qué ocurrió con sus hijos. Ante ello, la madre de los muchachos salió al paso y, mostró la reacción de su hijo Leonardo por la dolorosa noticia, tomando en cuenta que, el joven es autista.

El dolor de perder a Eduardo Serrano

Jaidy Velázquez; actriz y publicista y, además, expareja de Serrano, consciente de lo complicado de la situación, decidió usar un enfoque amoroso, tierno y casi simbólico, para comunicar la pérdida.

En un video compartido en redes sociales, se ve cómo camino a la casa de Leonardo, ella reflexiona en voz alta: “Díganme… ¿Cómo se le dice a un hijo autista que su papá ya no va a estar?”.

Cuando llegó el momento, no usó palabras duras directamente, sino que introdujo un “juego” con una pizarra mágica. El chico dibujó árboles, sol, nubes y, en una de esas nubes apareció la palabra “dad” (papá en inglés).

Esto significó una metáfora para explicarle que su padre había ido “al cielo”, idea usada muchas veces para explicar la muerte sin herir tanto directamente.

La reacción de Leonardo Andrés

Tras recibir la noticia, el joven nacido el 30 de noviembre del año 2000, expresó que, le gustaría ver fotos de su padre en álbumes. Velázquez le dijo que Eduardo ahora estarían en ellos y, estaría “en nosotros”, acompañándolo, por lo que siempre podrán verlo a través de los recuerdos.

El clip conmovió al público y, muestra no solo la tristeza sino también una búsqueda de consuelo; un intento de construir un puente entre lo visible (fotos) y lo intangible (los sentimientos y el recuerdo).

Leonardo Andrés es producto de la relación del actor con Jaidy Velázquez, con quien estuvo desde 1995 hasta 2013, dándole la bienvenida también a Miguel Eduardo de 28 años de edad.