Cierre total en esta autopista de Caracas, conozca las rutas alternas

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente, el Ministerio de Transporte (MPPT) anunció el cierre total de la autopista Gran Cacique Guaicaipuro, debido a labores de rehabilitación en el colector de aguas mixtas y nivelación de la capa asfáltica. La medida será implementada desde las 9:00 pm del 5 de septiembre hasta las 9:00 pm del 7 de septiembre. Estas labores se realizarán en horario nocturno para no afectar significativamente los desplazamientos de los conductores.

La información fue difundida mediante la cuenta oficial en Instagram de la institución pública. De este modo, los ciudadanos pueden tomar prevenciones al respecto y seleccionar rutas alternas para llegar a sus destinos a tiempo.

En este sentido, las acciones serán efectuadas por la clase trabajadora del MPPT en conjunto con el Ministerio del Poder Popular para las Aguas (MINAGUAS), en “garantía de su bienestar y seguridad”.

¿Cuál será el tramo afectado?

En este sentido, el tramo afectado incluye Distribuidor Altamira y la entrada del Distribuidor Ciempiés, sentido este-oeste.

Rutas y vías alternas

Para evitar el tráfico, los conductores pueden utilizar las siguientes rutas alternas, entre estas:

Avenida Francisco Miranda: Es una ruta muy empleada porque permite desplazarse hacia los Municipios Libertador, Chacao y Sucre. También, conecta con la Avenida Rómulo Gallegos y la Avenida Sucre, así como la Autopista Francisco Fajardo.

Avenida Río de Janeiro: Es una excelente opción para conectar con la avenida principal de Bello Monte y con la calle Federación de las Mercedes y la Avenida Tamanaco.

Avenida Principal de La Castellana: Une con las Avenidas José Antonio Isturiz y Los Chaguaramos (Norte y Sur. Durante su recorrido puedes trasladarse por la Avenida El Bosque, la calle Los Granados, y las transversales 2 y 7.

Para mayor información, los ciudadanos pueden acceder a las redes sociales del MPPT, donde comparten los detalles de las diferentes actividades en las vías del país.