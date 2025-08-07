Avenida Francisco de Miranda cerrada parcialmente este 7 y 8 de agosto: estas son las rutas alternas

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Municipal Autónomo de Transporte y Estrategia Superficial (IMAT) informó que la avenida Francisco de Miranda estará parcialmente cerrada desde este miércoles 7 hasta el jueves 8 de agosto, en el municipio Sucre del estado Miranda.

El anuncio fue difundido a través de un comunicado oficial en redes sociales, en el que se detallan las zonas afectadas y las rutas alternas disponibles para los conductores.

¿Dónde será el cierre de la avenida Francisco de Miranda?

Según el IMAT, el cierre parcial comprenderá el tramo desde el Museo del Transporte a la altura de Los Dos Caminos hasta la calle Santa Ana, donde se encuentra ubicado el Centro Comercial Líder, en La California Norte.

Durante estos dos días, cuadrillas de obreros trabajarán en labores de demarcación vial, como parte de la segunda fase del Plan Antonio José de Sucre, un proyecto de transformación urbana que busca mejorar la movilidad y seguridad vial en la zona.

¿Qué rutas alternas pueden tomar los conductores?

Con el objetivo de reducir el impacto en la circulación, el IMAT sugirió a los ciudadanos utilizar tres vías alternas principales durante los días del cierre:

Avenida Rómulo Gallegos

Avenida Río de Janeiro

Autopista Gran Cacique Guaicaipuro

Estas opciones permitirán descongestionar el tránsito en la avenida Francisco de Miranda, especialmente en horas pico, y facilitar el desplazamiento hacia el este o el centro de Caracas.