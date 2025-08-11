Conozca la próxima fecha de pago para la pensión del IVSS (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

A través de las redes sociales, el grupo de Pensionados Venezuela difundió la fecha probable de pago para la pensión del Instituto Venezolano para los Seguros Sociales (IVSS) correspondiente al mes de septiembre de 2025. Basándose en el historial de pago, los beneficiarios recibirían el monto de 130 bolívares el próximo jueves 21 de agosto.

Foto: Referencial / Cortesía

En este sentido, el depósito se efectuaría directamente en sus cuentas bancarias. Luego, podrán corroborar la acreditación desde la banca en línea o acudiendo a las oficinas de las entidades bancarias a nivel nacional.

Otros pagos

De igual modo, el Ingreso Contra la Guerra Económica se asignaría el mismo día. En cuanto al monto, podría mantenerse en 50 dólares indexados, según la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) o experimentar un aumento, dependiendo de las políticas gubernamentales.

Foto: Referencial / Cortesía

Tipos de pensión en Venezuela

La pensión es “otorgada en virtud de una disposición jurídica que tiene como finalidad garantizar al ciudadano bienestar y seguridad social y dependiendo de la situación del ciudadano”, reza el portal web del IVSS. Además, existen varios tipos:

Sobreviviente

Son atribuidas a los cónyuges o hijos del trabajador fallecido, quien debe haber cotizado más de 750 cotizaciones durante su trayectoria laboral.

Invalidez o discapacidad

Son otorgadas a los trabajadores que hayan sufrido un accidente laboral y pierdan sus capacidades para desempeñarse en sus funciones. Debe ser un estado de salud permanente o de larga duración.

Vejez

La mujer de 55 años o el hombre de 60 años, pueden solicitar la pensión por vejez en el IVSS. Para ello, debe acumular un mínimo de 750 cotizaciones, presentar la cédula de identidad y (2) originales de la “forma 14-04”, así como las constancias de los últimos 6 empleos. Luego, el ciudadano debe asistir a cualquiera de las oficinas del IVSS para formalizar su solicitud.

