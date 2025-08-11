Conozca las fechas probables de pago del Ingreso Contra la Guerra Económica

Suscríbete a nuestros canales

Los usuarios se mantienen a la expectativa de los anuncios oficiales sobre el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica correspondiente al mes de agosto de 2025. En este sentido, los beneficiarios son los empleados públicos de la administración pública, jubilados, y pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y Amor Mayor.

Foto: Referencial / Cortesía

En cuanto a los montos, suelen variar dependiendo del sector de la población al que estén dirigidos. A través de las redes sociales del Sistema Patria y sus canales aliados pueden corroborar las fechas de pago y las cifras actualizadas. La distribución se realiza de manera directa y gradual, como un depósito exclusivo para cada beneficiario de la plataforma.

Extraoficial: ¿Cuáles son las fechas de pago del Ingreso Contra la Guerra Económica?

De manera extraoficial, circula en las plataformas digitales la fecha probable de pagos del Ingreso Contra la Guerra Económica:

Viernes 15 de agosto: Trabajadores de la administración pública que reciben cestaticket.

Lunes 18 de agosto: Jubilados del sector público que no reciben cestaticket.

Jueves 21 de agosto: Pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y Amor Mayor.

Foto: Referencial / Cortesía

¿Cuáles son los montos?

Durante el mes de julio, el Gobierno Nacional otorgó los siguientes montos:

Trabajadores de la administración pública que reciben cestaticket: El monto fue de 120 dólares indexados equivalentes a 13.800 bolívares, según la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV). En agosto, se espera que pueda ser incrementado, en aras de garantizar la protección social.

Jubilados del sector público: El monto fue de 112 dólares indexados o 12.880 bolívares depositados en el monedero.

Pensionados del IVSS y Amor Mayor: El monto percibido fue de 50 dólares indexados o 5.750 bolívares.

Información adicional