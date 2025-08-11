Bono Amor Mayor agosto 2025: monto y cómo cobrarlo para pensionados registrados en el Sistema Patria

Suscríbete a nuestros canales

El Bono Amor Mayor, correspondiente a agosto de 2025, ya se encuentra activo para los pensionados venezolanos que cumplen con los requisitos establecidos por el Gobierno Nacional. Este beneficio se entrega a través del Sistema Patria y está dirigido a adultos mayores que no reciben pensión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Monto del Bono Amor Mayor en agosto 2025

De acuerdo con la información publicada por los canales oficiales del programa Bonos Protectores Social al Pueblo, el monto del Bono Amor Mayor para este mes es de 130 bolívares, lo que equivale aproximadamente a 1 dólar, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) vigente al momento del depósito.

La entrega inició el 7 de agosto de 2025 y se realiza de manera directa y gradual a los beneficiarios inscritos en el Sistema Patria.

A quiénes está dirigido

El Bono Amor Mayor está destinado a adultos mayores registrados en el Carnet de la Patria que no reciben pago de pensión a través del IVSS. Los beneficiarios son seleccionados por la plataforma y reciben una notificación vía mensaje de texto desde el número corto 3532 o mediante la aplicación VeMonedero.

Cómo cobrar el Bono Amor Mayor en el Sistema Patria

Para disponer del monto asignado, el beneficiario debe seguir estos pasos: