Leones del Caracas tendrían casi definida su fecha para el minicamp

Siguen pasando las semanas y eso no hace más que acercarnos a octubre, el mes que genera grandes emociones en los fanáticos venezolanos. Y es que la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) parece estar a la vuelta de la esquina, y equipos como los Leones del Caracas ya comienzan a acelerar el paso con los preparativos.

Las oficinas del elenco capitalino han estado bastante movidas en los últimos días, ya que han anunciado algunas contrataciones para reforzarse de gran manera, tanto a nivel de roster como gerencial. Recordemos que el pasado lunes anunciaron a Juan Cristóbal Coronil como el nuevo gerente general de la organización.

Leones se alistan para su minicamp

Con nuevas caras en la gerencia, otras en calidad de refuerzos, y unas pocas dentro del staff técnico, los Leones del Caracas ya visualizan lo que será el arranque de su minicamp. Allí esperan poder reunir a un buen grupo de peloteros para terminar de definir con quiénes contará el manager José Alguacil desde el día uno.

Según adelantó el periodista Carlos Valmore Rodríguez, la fecha tentativa para el inicio del mini campamento del elenco melenudo es el 22 de septiembre. Cabe agregar que el equipo hará su debut en la venidera zafra el día 16 de octubre, en calidad de visitante frente a los Bravos de Margarita.

Tal como ha sido costumbre en los últimos años, una vez finalice el minicamp se espera que el grupo empiece a sumar incorporaciones de peso para iniciar de lleno con los entrenamientos y la pretemporada.