Monedero de Patria: Bonos y montos activos hoy, 3 de septiembre

Durante septiembre, el Sistema Patria mantiene la distribución de pagos para diferentes sectores de la población venezolana. En este sentido, los beneficiarios reciben una notificación del número 3532 y también pueden corroborar la acreditación desde la aplicación veMonedero. La distribución se efectúa de manera directa, gradual y escalonada.

De igual modo, los usuarios deben responder las encuestas sobre mercado, servicios y recepción de las bolsas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Es fundamental completar el nivel máximo de seguridad que incluye correo electrónico, número telefónico y renovación de la contraseña para ingresar al perfil.

A continuación, te proporcionamos el listado de los bonos activos y pagando este miércoles 3 de septiembre de 2025:

Único Familiar: Agrupa los programas sociales de Economía Familiar, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad. El monto es de 2.200 bolívares.

Buen Pastor: Dirigido a la comunidad cristiana que reside en el país. El monto es de 1.890 bolívares.

Corresponsabilidad y Formación: Para los trabajadores del sector público. El monto es de 10.000 bolívares.

Cuadrantes de Paz: Destinado a funcionarios de seguridad ciudadana. El monto es de 10.500 bolívares.

Cultores Populares: Para exponentes de la riqueza cultura venezolana. El monto es de 4.850 bolívares.

Foto: Referencial / Cortesía

Los usuarios deben mantenerse atentos a los anuncios oficiales emitidos por las redes sociales del Sistema Patria, donde difunden la fecha de entrega, montos y destinatarios.

¿Cómo cobrar los bonos del Sistema Patria?

Accede al portal web de Patria Selecciona el campo de monedero Elige la opción de “retiro de fondos” Especifica el monedero de origen, monto y destino de los fondos Por último, el Sistema validará la operación como exitosa.

Foto: Referencial / Cortesía

Recomendaciones