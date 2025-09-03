Servicios

Monedero de Patria: Bonos y montos activos hoy, 3 de septiembre

La distribución de los pagos se efectúa de manera directa, gradual y escalonada

Por Meridiano

Miércoles, 03 de septiembre de 2025 a las 03:02 pm
Monedero de Patria: Bonos y montos activos hoy, 3 de septiembre
Foto: Referencial / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Durante septiembre, el Sistema Patria mantiene la distribución de pagos para diferentes sectores de la población venezolana. En este sentido, los beneficiarios reciben una notificación del número 3532 y también pueden corroborar la acreditación desde la aplicación veMonedero. La distribución se efectúa de manera directa, gradual y escalonada.

NOTAS RELACIONADAS

De igual modo, los usuarios deben responder las encuestas sobre mercado, servicios y recepción de las bolsas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Es fundamental completar el nivel máximo de seguridad que incluye correo electrónico, número telefónico y renovación de la contraseña para ingresar al perfil.

A continuación, te proporcionamos el listado de los bonos activos y pagando este miércoles 3 de septiembre de 2025:

  • Único Familiar: Agrupa los programas sociales de Economía Familiar, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad. El monto es de 2.200 bolívares.

  • Buen Pastor: Dirigido a la comunidad cristiana que reside en el país. El monto es de 1.890 bolívares.

  • Corresponsabilidad y Formación: Para los trabajadores del sector público. El monto es de 10.000 bolívares.

  • Cuadrantes de Paz: Destinado a funcionarios de seguridad ciudadana. El monto es de 10.500 bolívares.

  • Cultores Populares: Para exponentes de la riqueza cultura venezolana. El monto es de 4.850 bolívares.

Foto: Referencial / Cortesía

Los usuarios deben mantenerse atentos a los anuncios oficiales emitidos por las redes sociales del Sistema Patria, donde difunden la fecha de entrega, montos y destinatarios.

¿Cómo cobrar los bonos del Sistema Patria?

  1. Accede al portal web de Patria

  2. Selecciona el campo de monedero

  3. Elige la opción de “retiro de fondos”

  4. Especifica el monedero de origen, monto y destino de los fondos

  5. Por último, el Sistema validará la operación como exitosa.

Foto: Referencial / Cortesía

Recomendaciones

  • Los beneficiarios disponen de un plazo máximo de 15 días para aceptar el subsidio y transferir los fondos a sus cuentas bancarias.

  • El Sistema Patria está habilitado de lunes a sábado, desde las 6:00 am hasta las 9:59 pm. Los domingos realizan mantenimiento preventivo de la plataforma digital.

  • Recuerda mantener tu cuenta activa para ser considerado un usuario activo y aumentar las probabilidades de obtener los bonos gubernamentales.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada MLS
Miércoles 03 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Servicios