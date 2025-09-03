Monedero de Patria: Bonos y montos activos hoy, 3 de septiembre

Durante septiembre, el Sistema Patria mantiene la distribución de pagos para diferentes sectores de la población venezolana. En este sentido, los beneficiarios reciben una notificación del número 3532 y también pueden corroborar la acreditación desde la aplicación veMonedero. La distribución se efectúa de manera directa, gradual y escalonada.
De igual modo, los usuarios deben responder las encuestas sobre mercado, servicios y recepción de las bolsas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Es fundamental completar el nivel máximo de seguridad que incluye correo electrónico, número telefónico y renovación de la contraseña para ingresar al perfil.
A continuación, te proporcionamos el listado de los bonos activos y pagando este miércoles 3 de septiembre de 2025:
-
Único Familiar: Agrupa los programas sociales de Economía Familiar, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad. El monto es de 2.200 bolívares.
-
Buen Pastor: Dirigido a la comunidad cristiana que reside en el país. El monto es de 1.890 bolívares.
-
Corresponsabilidad y Formación: Para los trabajadores del sector público. El monto es de 10.000 bolívares.
-
Cuadrantes de Paz: Destinado a funcionarios de seguridad ciudadana. El monto es de 10.500 bolívares.
-
Cultores Populares: Para exponentes de la riqueza cultura venezolana. El monto es de 4.850 bolívares.
Los usuarios deben mantenerse atentos a los anuncios oficiales emitidos por las redes sociales del Sistema Patria, donde difunden la fecha de entrega, montos y destinatarios.
¿Cómo cobrar los bonos del Sistema Patria?
-
Accede al portal web de Patria
-
Selecciona el campo de monedero
-
Elige la opción de “retiro de fondos”
-
Especifica el monedero de origen, monto y destino de los fondos
-
Por último, el Sistema validará la operación como exitosa.
Recomendaciones
-
Los beneficiarios disponen de un plazo máximo de 15 días para aceptar el subsidio y transferir los fondos a sus cuentas bancarias.
-
El Sistema Patria está habilitado de lunes a sábado, desde las 6:00 am hasta las 9:59 pm. Los domingos realizan mantenimiento preventivo de la plataforma digital.
-
Recuerda mantener tu cuenta activa para ser considerado un usuario activo y aumentar las probabilidades de obtener los bonos gubernamentales.