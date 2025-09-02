Sistema Patria: Estos son los bonos de agosto que seguirán pagándose en septiembre

Suscríbete a nuestros canales

En septiembre, miles de venezolanos continúan recibiendo distintos bonos a través del Sistema Patria, la plataforma digital creada para canalizar subsidios y beneficios sociales, estos apoyos económicos brindan un alivio a hogares en situación de vulnerabilidad y ayudan a cubrir gastos esenciales.

Bonos de la Patria activos en septiembre

Entre los subsidios que se mantienen activos destacan:

Bono de Corresponsabilidad y Formación, dirigido a trabajadores de la administración pública, iniciado el 29 de agosto.

Bono Misión Robert Serra, para jóvenes brigadistas de 18 a 35 años registrados en programas socio-productivos.

Bono Cuadrantes de Paz, destinado a empleados del sistema de seguridad ciudadana.

Bono el Buen Pastor, previsto para pastores y miembros de iglesias evangélicas inscritos en el Sistema Patria.

Bono Cultores Populares, dirigido a artistas, promotores culturales y trabajadores del sector cultural.

Cómo recibir los beneficios

Para acceder a los bonos, los beneficiarios deben mantener actualizados sus datos personales y familiares en la plataforma. Entre las acciones clave están:

Verificar la información del núcleo familiar.

Mantener activa la cuenta bancaria asociada.

Confirmar el número de teléfono y correo electrónico registrados.

Participar en encuestas socioeconómicas habilitadas por la plataforma.

Por su parte, el Carnet de la Patria sigue siendo esencial, ya que cada usuario posee un código QR único que permite identificarlo dentro del sistema. Esto asegura que los bonos sean asignados correctamente y garantiza la transparencia en la distribución de los subsidios, evitando inconvenientes y retrasos en los pagos.

Es por ello que se aconseja a los beneficiarios mantener actualizados todos sus datos en el Sistema Patria y cumplir con los pasos indicados para garantizar la recepción de los subsidios. Esto incluye cuentas bancarias activas, teléfonos y correos verificados, y participación en encuestas socioeconómicas. Así, los ciudadanos podrán acceder sin problemas a los bonos de agosto que seguirán pagándose en septiembre.