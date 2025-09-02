CrediJoven del BDV: Pasos clave para solicitar tu financiamiento mediante el Sistema Patria

Suscríbete a nuestros canales

El Banco de Venezuela lanzó recientemente el programa CrediJoven, un mecanismo de financiamiento pensado para jóvenes mayores de 18 años que buscan impulsar proyectos productivos. La iniciativa tiene como meta respaldar actividades económicas que promuevan innovación, diversificación de bienes y servicios, y el fortalecimiento del sector emprendedor en el país.

Requisitos esenciales para optar al crédito

Para solicitar el financiamiento, los interesados deben cumplir con ciertas condiciones previas establecidas por la entidad bancaria. Entre los puntos más importantes se encuentran:

Estar inscrito en la página www.emprenderjuntos.gob.ve

Poseer firma personal formalizada.

Haber desarrollado una actividad económica por al menos seis meses y no más de dos años.

Estar registrado en el programa EmprendeBDV .

. Contar con la infraestructura física o digital necesaria para operar.

Comercializar productos o servicios a través de redes sociales.

Registro obligatorio en el Sistema Patria

Uno de los pasos más importantes para acceder al crédito es completar el registro en la Plataforma Patria. El proceso se realiza en línea e implica crear un usuario, llenar los datos personales, validar un código recibido por mensaje de texto y establecer una contraseña segura, una vez concluido, el sistema confirma que la inscripción fue realizada de forma satisfactoria.

Proceso paso a paso para registrarse