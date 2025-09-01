Labor Day: 5 Ofertas de último minuto que no puedes dejar pasar (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de Labor Day es una de las más esperadas por consumidores en Estados Unidos, ya que se ha convertido en sinónimo de descuentos fuertes en tecnología, muebles, electrodomésticos y descanso. Este 2025 no ha sido la excepción: grandes cadenas como Walmart, Target, Best Buy y Amazon han lanzado promociones que rivalizan incluso con el Black Friday. La clave está en identificar qué ofertas realmente valen la pena y aprovecharlas antes de que finalice el fin de semana largo.

Los expertos en consumo recomiendan aprovechar sobre todo las categorías de televisores, colchones, muebles y pequeños electrodomésticos, ya que son las que suelen registrar las caídas más importantes de precio en estas fechas. Por el contrario, algunos artículos de moda o gadgets de última generación, como smartphones recién lanzados, pueden volver a bajar en los próximos meses.

A continuación, te comparto cinco ofertas de último minuto con productos concretos que marcan la diferencia en esta edición del Labor Day.

5 Ofertas imperdibles de último minuto

Samsung 65" OLED S90D en Best Buy: este televisor premium, ideal para cine en casa y gaming, ha bajado más de 800 dólares respecto a su precio habitual, colocándose por debajo de los 1.900 dólares. Una oportunidad difícil de repetir para quienes buscan calidad de imagen superior. Colchón Nectar Memory Foam en Amazon: uno de los modelos mejor valorados por su relación calidad-precio está disponible con un descuento de hasta el 40%. Incluye además dos almohadas de regalo y envío gratuito. KitchenAid Stand Mixer en Walmart: el icónico batidor de pie, indispensable en muchas cocinas, se encuentra con rebajas de hasta 150 dólares en algunos colores. Una inversión de largo plazo para quienes disfrutan cocinar o repostería. Colección Hearth & Hand by Magnolia en Target: piezas de decoración como mantas, cojines y alfombras tienen descuentos de hasta el 30%. Es una alternativa perfecta para renovar espacios con estilo otoñal a un costo accesible. Juego de patio de 4 piezas en Wayfair: el set de mesa y sillones para exterior está rebajado a 499 dólares, cuando su precio habitual supera los 900. Con la llegada del otoño, es un excelente momento para renovar el mobiliario al aire libre.

Este Labor Day 2025 ofrece verdaderas joyas para quienes saben buscar. Desde televisores de última generación hasta colchones con garantía extendida y muebles para transformar el hogar, las promociones de último minuto representan una oportunidad que difícilmente se repetirá en el año. La clave es actuar rápido, comparar precios y elegir solo lo que realmente aporta valor a tu día a día.