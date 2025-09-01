Labor Day: Cuáles son las mejores ofertas en las cadenas de comida más populares (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La llegada del Labor Day trae algo más que un fin de semana largo: es una ventana para aprovechar promociones en cadenas de comida, cafeterías y tiendas gourmet que lanzan ofertas puntuales en donuts, café, cajas de regalo y menús digitales. Para el consumidor, la clave es comparar —apps, pedidos directos y opciones para recoger— y confirmar condiciones en la sucursal local antes de finalizar la compra.

Ofertas destacadas para el Labor Day

7-Eleven: Artículos seleccionados a $2 y sándwiches completos en Speedy Café por $5, ideal para compras rápidas y reuniones informales.

Krispy Kreme: Oferta tipo “compra una docena y consigue la segunda por $2” en donas Original Glazed; buena opción para familias o eventos.

White Castle: Descuento del 20% en pedidos digitales; conviene verificar si aplica en todas las plataformas de entrega o solo en la app propia.

Junior’s Restaurant & Bakery: $10 de descuento en pedidos de pasteles realizados en línea, útil para celebraciones que requieren postres grandes.

Tate’s Bake Shop: Promoción de 30% de descuento en la tienda online; revisar si el descuento cubre envíos y todas las variantes de producto.

Auntie Anne’s y Cinnabon: Ofertas combinadas por compra de tarjetas de regalo: obsequio de un MiniBon y un Pretzel Original al adquirir ciertos montos, ideal para regalar.

Graeter’s Ice Cream y McConnell’s Fine Ice Creams: Promociones en helados y obsequios en tamaños seleccionados; conviene chequear tamaños aplicables y condiciones de envío.

Doughlicious: Descuentos de hasta 50% en masa para galletas, pensada para quienes prefieren hornear en casa durante el puente.

Last Crumb: Cajas por volumen (por ejemplo, 12 unidades) a precios especiales con opción de envío incluido; práctico para envíos como regalo.

ButcherBox: Descuentos en suscripciones y cajas de carne, con ofertas por tiempo limitado que convienen a quienes planifican menús en casa.

Fly By Jing: Ofertas en paquetes de salsas y fideos (descuentos alrededor del 25%), para quienes buscan toques internacionales en la cocina casera.

El Labor Day puede convertirse en una excelente oportunidad para comer bien y ahorrar, pero requiere previsión: compara el precio final entre apps y pedidos directos, confirma la vigencia y la sucursal de cada oferta, aprovecha opciones como pickup y códigos promocionales, y planifica el menú con antelación. Con esos cuidados reducirás costes y sorpresas —y garantizarás una celebración más cómoda y económica para ti y los tuyos.