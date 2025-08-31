Canadá explica paso a paso cómo los cubanos pueden emigrar con visa exprés

Suscríbete a nuestros canales

La Embajada de Canadá explica a cubanos cómo acceder a la entrada exprés o visa rápida, la cual es un mecanismo en línea que facilita la inmigración económica hacia Canadá. Los solicitantes crean un perfil digital y son evaluados mediante un sistema de puntos que considera:

Edad

Nivel educativo

Experiencia laboral

Dominio de idiomas (inglés y francés)

Los candidatos con mayor puntuación reciben una invitación para solicitar la residencia permanente, simplificando y acelerando el proceso migratorio.

Programas clave dentro de Entrada Exprés

El sistema se organiza en tres programas principales:

Trabajadores Calificados Federales: para profesionales con formación y experiencia reconocida. Oficios Calificados Federales: dirigido a trabajadores con habilidades técnicas específicas. Clase de Experiencia Canadiense: para quienes ya tienen experiencia laboral en Canadá.

Estas categorías permiten a Canadá priorizar la llegada de talento que satisfaga las demandas del mercado laboral nacional.

Canadá ha implementado políticas estratégicas para atraer talento calificado:

Global Skills Strategy : permisos de trabajo en solo dos semanas para ocupaciones específicas.

Start-Up Visa : residencia permanente para emprendedores respaldados por incubadoras o inversionistas canadienses.

Priorización de candidatos con experiencia en STEM o habilidades lingüísticas desde 2023, y nuevas categorías para liderazgo e innovación previstas para 2026.

Beneficios del sistema Entrada Exprés

Acceso rápido a la residencia permanente.

Evaluación transparente basada en méritos y experiencia.

Posibilidad de integrarse en áreas de alta demanda laboral en Canadá.

Actualmente, más de 29 mil cubanos viven en Canadá, y aunque no es la comunidad latina más numerosa, destacan por su nivel educativo y su participación profesional en sectores técnicos, científicos y tecnológicos.