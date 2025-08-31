Servicios

Canadá explica paso a paso cómo los cubanos pueden emigrar con visa exprés

La actividad está dirigida a profesionales cubanos calificados que desean emigrar al país norteamericano a través del sistema de entrada exprés.

Por Jessica Molero Gómez
Domingo, 31 de agosto de 2025 a las 07:44 pm
Cubanos en Canada
Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

 

NOTAS RELACIONADAS

La Embajada de Canadá explica a cubanos cómo acceder a la entrada exprés o visa rápida, la cual es un mecanismo en línea que facilita la inmigración económica hacia Canadá. Los solicitantes crean un perfil digital y son evaluados mediante un sistema de puntos que considera:

  • Edad

  • Nivel educativo

  • Experiencia laboral

  • Dominio de idiomas (inglés y francés)

Los candidatos con mayor puntuación reciben una invitación para solicitar la residencia permanente, simplificando y acelerando el proceso migratorio.

Programas clave dentro de Entrada Exprés

El sistema se organiza en tres programas principales:

  1. Trabajadores Calificados Federales: para profesionales con formación y experiencia reconocida.

  2. Oficios Calificados Federales: dirigido a trabajadores con habilidades técnicas específicas.

  3. Clase de Experiencia Canadiense: para quienes ya tienen experiencia laboral en Canadá.

Estas categorías permiten a Canadá priorizar la llegada de talento que satisfaga las demandas del mercado laboral nacional.

Canadá ha implementado políticas estratégicas para atraer talento calificado:

  • Global Skills Strategy: permisos de trabajo en solo dos semanas para ocupaciones específicas.

  • Start-Up Visa: residencia permanente para emprendedores respaldados por incubadoras o inversionistas canadienses.

  • Priorización de candidatos con experiencia en STEM o habilidades lingüísticas desde 2023, y nuevas categorías para liderazgo e innovación previstas para 2026.

Beneficios del sistema Entrada Exprés

  • Acceso rápido a la residencia permanente.

  • Evaluación transparente basada en méritos y experiencia.

  • Posibilidad de integrarse en áreas de alta demanda laboral en Canadá.

Actualmente, más de 29 mil cubanos viven en Canadá, y aunque no es la comunidad latina más numerosa, destacan por su nivel educativo y su participación profesional en sectores técnicos, científicos y tecnológicos.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB La Rinconada Aaron Judge Sandy Alcántara
Domingo 31 de Agosto de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Servicios