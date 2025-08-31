Canadá explica paso a paso cómo los cubanos pueden emigrar con visa exprés

NOTAS RELACIONADAS
La Embajada de Canadá explica a cubanos cómo acceder a la entrada exprés o visa rápida, la cual es un mecanismo en línea que facilita la inmigración económica hacia Canadá. Los solicitantes crean un perfil digital y son evaluados mediante un sistema de puntos que considera:
-
Edad
-
Nivel educativo
-
Experiencia laboral
-
Dominio de idiomas (inglés y francés)
Los candidatos con mayor puntuación reciben una invitación para solicitar la residencia permanente, simplificando y acelerando el proceso migratorio.
Programas clave dentro de Entrada Exprés
El sistema se organiza en tres programas principales:
-
Trabajadores Calificados Federales: para profesionales con formación y experiencia reconocida.
-
Oficios Calificados Federales: dirigido a trabajadores con habilidades técnicas específicas.
-
Clase de Experiencia Canadiense: para quienes ya tienen experiencia laboral en Canadá.
Estas categorías permiten a Canadá priorizar la llegada de talento que satisfaga las demandas del mercado laboral nacional.
Canadá ha implementado políticas estratégicas para atraer talento calificado:
-
Global Skills Strategy: permisos de trabajo en solo dos semanas para ocupaciones específicas.
-
Start-Up Visa: residencia permanente para emprendedores respaldados por incubadoras o inversionistas canadienses.
-
Priorización de candidatos con experiencia en STEM o habilidades lingüísticas desde 2023, y nuevas categorías para liderazgo e innovación previstas para 2026.
Beneficios del sistema Entrada Exprés
-
Acceso rápido a la residencia permanente.
-
Evaluación transparente basada en méritos y experiencia.
-
Posibilidad de integrarse en áreas de alta demanda laboral en Canadá.
Actualmente, más de 29 mil cubanos viven en Canadá, y aunque no es la comunidad latina más numerosa, destacan por su nivel educativo y su participación profesional en sectores técnicos, científicos y tecnológicos.