Bono Único Familiar de septiembre 2025: Todo lo que debes saber

Los primeros días de septiembre, será depositado el Bono Único Familiar en el monedero del Sistema Patria, destinado a los beneficiarios de los programas: Hogares de la Patria, Economía Familiar, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad. De igual modo, recibirán un pago extra complementario, en el marco de la protección social.

Foto: Referencial / Cortesía

En agosto, los usuarios obtuvieron montos de 1.890 bolívares, otros de 630 y 1.260 bolívares. Para el próximo mes, se espera que las cifras experimenten un alza significativa quedando fijadas en 2.160, 720, 1.460 bolívares.

Los beneficiarios serán notificados a través de un mensaje de texto del número 3532 o 67373. También, pueden corroborar directamente en la aplicación veMonedero desde sus equipos móviles.

¿Cuándo será entregado el pago?

Hasta el momento, las redes sociales oficiales no han emitido anuncio sobre la asignación del Bono Único Familiar, correspondiente al mes de septiembre. Por ende, los usuarios se mantienen a la expectativa para recibir los fondos.

Se estima que el pago se realice entre el miércoles 3 y viernes 5 de septiembre, tomando como referencia el historial de acreditaciones.

Foto: Referencial / Cortesía

¿Cómo cobrar los bonos de la Patria?

Al recibir el mensaje de confirmación, deben ingresar a la plataforma virtual y llevar a cabo este procedimiento simple:

Dirígete a la sección de “monedero” Haz clic en “retiro de fondos” Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos El Sistema validará la operación como exitosa Verifica el monto en tu cuenta bancaria y ¡listo!

Recomendaciones