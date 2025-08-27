Sistema Patria: ¿Habrá nuevos beneficiarios del Bono Único Familiar en septiembre? (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El Bono Único Familiar sigue siendo uno de los subsidios más importantes para los hogares venezolanos, creado por el Gobierno para centralizar varios programas sociales en un solo pago. A medida que finaliza agosto, muchos ciudadanos se preguntan si habrá nuevos beneficiarios en septiembre y cómo podrán acceder a este beneficio.

Pagos y cronograma del Bono Único Familiar

Desde su lanzamiento en junio, el bono ha tenido tres procesos de entrega, incluyendo el realizado del 4 al 11 de agosto. Sin embargo, varios sectores, especialmente jubilados y pensionados, han reportado que no recibieron el pago, lo que ha motivado solicitudes al Sistema Patria para revisar y actualizar los listados de beneficiarios.

Programas integrados en el bono

El subsidio mensual asciende a 1.890 Bs y reúne varios programas sociales, tales como:

Hogares de la Patria

Parto Humanizado

Lactancia Materna

José Gregorio Hernández

100% Escolaridad

Esta unificación permite que los beneficiarios accedan a diferentes ayudas económicas a través de un solo instrumento, facilitando su control y retiro.

Cómo retirar el bono

Los beneficiarios pueden seguir estos pasos para recibir el subsidio:

Entrar en www.patria.gob.ve con cédula y contraseña. Seleccionar «Protección Social» y aceptar el bono asignado. En «Monedero», pulsar «Retiro de fondos» y elegir el monto a transferir. Confirmar la cuenta bancaria de destino y finalizar la operación.

Aunque aún no se ha obtenido información nueva, se espera que el Sistema Patria realice ajustes e incluya a familias y adultos mayores que no hayan recibido el bono anteriormente. Esta medida busca atender los reclamos de quienes se sienten excluidos y garantizar que la protección social llegue a más ciudadanos.