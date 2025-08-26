Atención pensionados: Este es el bono que el Sistema Patria volvió a activar hoy

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno nacional anunció la reactivación del Bono Contra la Guerra Económica, un beneficio que llega a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y al programa 100% Amor Mayor. Cabe destacar que inicialmente, la distribución de este apoyo comenzó el jueves 21 de agosto a través del Sistema Patria, tal como se informó en la plataforma X de Bonos Protectores Social al Pueblo.

En este mes de agosto, los beneficiarios recibieron 6.700 bolívares, equivalentes a 48,06 dólares, según el Banco Central de Venezuela. Este ajuste representa un incremento del 25,37 % respecto al depósito del mes anterior, lo que supone una leve mejora para quienes dependen de este apoyo económico.

La entrega del mismo se notifica mediante un mensaje de texto del número 3532 y también puede verificarse en la aplicación veMonedero. Además del bono, el IVSS efectuó el pago regular de la pensión correspondiente a septiembre, el monto fijado fue de 130 bolívares.

Dicha información se dio a conocer a través del Canal Patria Digital acompañado del siguiente mensaje:

“Se reactiva la entrega del Bono Contra la Guerra Económica para los pensionados luego de presentar un retraso en la asignación. Bono de asignación directa por la Plataforma Patria no se escanea, no se activa por mensajería de Patria”.

Recuerda que para enterarte de inmediato de esta y otras noticias relacionados a los bonos del Sistema Patria, puedes seguir las redes sociales del Canal Patria Digital:

Telegram

https://t.me/PatriaDigital

Instagram

https://bit.ly/43sxGxA

Canal en WhatsApp

https://whatsapp.com/channel/0029VaYsEiEFnSzIkanp4A3K