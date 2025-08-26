Servicios

Atención pensionados: Este es el bono que el Sistema Patria volvió a activar hoy

A través del Canal Patria Digital se conoció sobre la noticia de la reactivación de este importante bono para los adultos mayores.

Por Jessica Molero Gómez
Martes, 26 de agosto de 2025 a las 04:12 pm
bonos del sistema patria
Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

 

NOTAS RELACIONADAS

El Gobierno nacional anunció la reactivación del Bono Contra la Guerra Económica, un beneficio que llega a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y al programa 100% Amor Mayor. Cabe destacar que inicialmente, la distribución de este apoyo comenzó el jueves 21 de agosto a través del Sistema Patria, tal como se informó en la plataforma X de Bonos Protectores Social al Pueblo.

En este mes de agosto, los beneficiarios recibieron 6.700 bolívares, equivalentes a 48,06 dólares, según el Banco Central de Venezuela. Este ajuste representa un incremento del 25,37 % respecto al depósito del mes anterior, lo que supone una leve mejora para quienes dependen de este apoyo económico. 

La entrega del mismo se notifica mediante un mensaje de texto del número 3532 y también puede verificarse en la aplicación veMonedero. Además del bono, el IVSS efectuó el pago regular de la pensión correspondiente a septiembre, el monto fijado fue de 130 bolívares.

Dicha información se dio a conocer a través del Canal Patria Digital acompañado del siguiente mensaje: 

“Se reactiva la entrega del Bono Contra la Guerra Económica para los pensionados luego de presentar un retraso en la asignación.

Bono de asignación directa por la Plataforma Patria no se escanea, no se activa por mensajería de Patria”.

Recuerda que para enterarte de inmediato de esta y otras noticias relacionados a los bonos del Sistema Patria, puedes seguir las redes sociales del Canal Patria Digital:

Telegram 

https://t.me/PatriaDigital

Instagram 

https://bit.ly/43sxGxA

Canal en WhatsApp 

https://whatsapp.com/channel/0029VaYsEiEFnSzIkanp4A3K

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Kylian Mbappé Hipismo Grandes Ligas Récords
Martes 26 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Servicios