Donald Trump amenaza a estos medios de comunicación en quitarle la licencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a situarse en el centro de la polémica al acusar a las cadenas NBC y ABC de parcialidad y de actuar como “una verdadera amenaza para la democracia”. Según el mandatario, ambas televisoras presentan un sesgo ideológico evidente y publican mayormente noticias negativas sobre su gestión.

Trump afirmó que, a pesar de su popularidad y de los logros de sus primeros meses de mandato, estas cadenas le dedican un 97% de noticias desfavorables. Para él, esta situación distorsiona la percepción pública y refleja un periodismo parcializado que favorece al Partido Demócrata en lugar de mantener la objetividad.

En sus declaraciones, Trump sugirió que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) debería considerar la revocación de las licencias de transmisión de NBC y ABC. Argumenta que el sesgo ideológico de estas cadenas constituye un riesgo para la democracia y que deben actuar conforme a las normas de imparcialidad que rigen los medios de comunicación de alcance nacional.

El mandatario también planteó que las televisoras deberían pagar millones de dólares anuales por el uso del espectro televisivo. Según Trump, este pago sería un modo de compensar el “privilegio” de usar las ondas de comunicación más valiosas y de ejercer presión sobre los medios que no cumplen con los estándares de cobertura equilibrada.

Trump ha mantenido enfrentamientos previos con importantes medios como CBS y ABC, llegando incluso a acuerdos legales millonarios por acusaciones de difamación. Estas tensiones reflejan un patrón constante del presidente en su relación con los medios de comunicación críticos, consolidando su narrativa de lucha contra las llamadas “fake news”.